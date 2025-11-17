Cuál es la empresa que desembarcará en Vaca Muerta tras el acuerdo con Pluspetrol

Una de las mayores petroleras independientes de Estados Unidos desembarcará próximamente en Vaca Muerta, luego de firmar un acuerdo con Pluspetrol para adquirir el área Los Toldos II Oeste en Neuquén. Los detalles en esta nota.

La empresa que desembarca en Vaca Muerta tras un acuerdo con Pluspetrol

Se trata de la firma Continental Resources, del magnate Harold Hamm. La operación fue informada por Pluspetrol ante la Comisión Nacional de Valores y se cerró a través de Continental Resources Argentina SAU, la filial local que la compañía norteamericana abrió recientemente.

El bloque que cambia de manos pertenece en un 90% a Pluspetrol —el 10% restante corresponde a la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP)— y forma parte del paquete de activos que la firma argentina había comprado a ExxonMobil hace casi dos años.

Su venta responde al plan de Pluspetrol de concentrar inversiones y recursos en Bajo del Choique–La Invernada, el activo más relevante de su portafolio en Vaca Muerta.

El interés de Continental Resources en el shale neuquino ya se había hecho evidente luego de la visita al país de Harold Hamm, el magnate fundador de la petrolera, quien se reunió recientemente con el presidente Javier Milei.

La llegada de la compañía a Vaca Muerta suma un nuevo jugador de peso al desarrollo energético argentino y refuerza el atractivo que la formación continúa generando entre las grandes empresas de Estados Unidos.

Pluspetrol explicó que «el cierre de la transacción y la ejecución de la cesión están sujetos a ciertas condiciones precedentes», un punto sobre el que tiene especial peso la autorización del gobierno neuquino.

Como adelantó EnergíaOn, el gobierno neuquino viene aplicando desde este año una suerte de nuevas reglas para el desarrollo de Vaca Muerta, que en este caso se aplicarían a fondo.