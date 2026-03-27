Dieron luz verde al proyecto RIGI Fénix en Catamarca por $530 millones de dólares 

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó la ampliación del proyecto de litio Fénix, operado por la minera Rio Tinto en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. Así lo anunció, a través de un comunicado, el ministro de Economía, Luis Caputo.

IMPORTANTE:

Ampliación del proyecto RIGI FÉNIX en Catamarca



El Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio FÉNIX, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.



El proyecto cuenta con una inversión de USD 530… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 26, 2026

El proyecto Fénix es uno de los desarrollos más relevantes del país en materia de producción de litio y su ampliación se inscribe dentro de la estrategia oficial para atraer inversiones de gran escala a través del RIGI, con foco en sectores considerados estratégicos como minería, energía e infraestructura.

La iniciativa contempla una inversión de $530 millones de dólares y permitirá incorporar 9.500 toneladas anuales adicionales de capacidad de producción, en un contexto de fuerte crecimiento del sector del litio en la Argentina.

Según detalló el funcionario, el proyecto generará 1.143 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 504 empleos durante la fase operativa, entre directos e indirectos. Además, la ampliación del emprendimiento aportará $165 millones de dólares anuales en exportaciones, lo que contribuirá a fortalecer el ingreso de divisas y consolidar la expansión de la industria del litio.

Impacto en el empleo

El desarrollo de la ampliación también tendrá un efecto significativo en el mercado laboral, tanto en la etapa inicial como en la fase operativa del proyecto. De acuerdo a los datos difundidos, se prevé la generación de empleo en dos etapas diferenciadas. Durante la etapa de construcción se preveen 1.143 puestos de trabajo, mientras que durante la operación 504 puestos de trabajo.

Estas cifras incluyen tanto empleos directos como indirectos, lo que amplía el alcance del impacto laboral asociado al proyecto. La generación de más de mil puestos en la fase de obra y más de quinientos en la etapa operativa posiciona a la ampliación como un motor relevante de empleo en la región.

Otro de los puntos destacados por el ministro Luis Caputo es el impacto en el comercio exterior. La ampliación del proyecto Fénix permitirá aportar USD 165 millones de exportaciones por año.

Este volumen de exportaciones se inscribe en una estrategia más amplia orientada a fortalecer el perfil exportador del sector del litio en la Argentina. En ese sentido, el funcionario subrayó que la iniciativa contribuirá a consolidar el crecimiento del litio argentino, reforzando su presencia en los mercados internacionales.