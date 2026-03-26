CERAWeek 2026: Vaca Muerta gana protagonismo internacional y el Gobierno impulsa sumar más empresas 

Daniel González participó en Houston de encuentros del sector energético donde analizó el presente y las proyecciones de Vaca Muerta. .Foto gentileza.

En el marco de actividades organizadas por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en el CERAWeek 2026 en Houston, Daniel González, coordinador de Energía y Minería de la nación, brindó definiciones sobre el momento que atraviesa la industria energética argentina y el posicionamiento internacional del país.

El funcionario señaló que el interés por Argentina creció de manera significativa en el último año. Según explicó, en los últimos años se produjo un punto de inflexión que volvió a colocar al país en el radar global, mientras que en la actualidad ese interés se intensificó al observarse avances concretos y un rumbo más claro.

En ese sentido, atribuyó este escenario a un “cambio político profundo”, con una orientación favorable a los negocios, acompañado por una transformación en la industria energética. También mencionó el contexto geopolítico internacional como un factor que, si bien complejo, incide en la relevancia de los recursos locales.

González valoró especialmente la articulación entre Nación, provincias y empresas operadoras, así como la cooperación entre las propias compañías del sector. Afirmó que ese entramado “constituye un ecosistema sólido”, aunque remarcó que el desafío actual es ampliarlo.

“El momento es ahora”, planteó, al subrayar la necesidad de incorporar más operadores y empresas de servicios. En esa línea, indicó que existen oportunidades a lo largo de toda la cadena productiva y expresó su expectativa de que los encuentros en Houston hayan servido para mostrar el potencial argentino al mundo.

El funcionario insistió en la importancia de “agrandar la torta”, en referencia a la expansión del sector, y sostuvo que aún no está claro cuál es el techo productivo de Vaca Muerta, lo que refuerza la necesidad de seguir impulsando inversiones.

Por último, destacó la estrategia encarada por YPF bajo la conducción de Horacio Marín, a la que calificó como disruptiva y valiente. Señaló además que este enfoque cuenta con el acompañamiento de otras compañías y que desde el Gobierno nacional se observa con una mirada positiva.