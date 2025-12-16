Eficiencia energética en el Alto Valle: avanza el diagnóstico para empresas del sector frutícola

El diagnóstico busca identificar oportunidades de mejora en la eficiencia energética en empresas de la región.

La Secretaría de Energía y Ambiente de la provincia llevó adelante, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un diagnóstico energético en la empresa frutícola Polano S.A., ubicada en Villa Regina. La iniciativa forma parte de un programa provincial orientado a identificar oportunidades de mejora en el uso eficiente y racional de la energía en empresas de la región.

La empresa sostiene un compromiso activo con la sustentabilidad.

Polano S.A. cuenta con más de 50 años de trayectoria en la producción de peras y manzanas, consolidándose como una de las firmas de referencia del sector frutícola del Alto Valle. Actualmente, la empresa posee 28 hectáreas productivas, con una distribución del 53% de plantaciones de peras y 47% de manzanas, que totalizan 393.915 plantas.

Además de su peso productivo en la región, la firma sostiene un compromiso activo con la sustentabilidad, incorporando prácticas orientadas a mejorar el uso de los recursos y reducir el impacto ambiental de su actividad.

El diagnóstico tuvo como finalidad relevar los consumos energéticos actuales, analizar las principales variables que inciden en la demanda y detectar posibles medidas de optimización que permitan reducir costos, mejorar la eficiencia productiva y avanzar hacia esquemas de trabajo más sostenibles.

Relevar para mejorar

Como parte del diagnóstico, se realizó una visita técnica a las instalaciones de la empresa, donde especialistas del INTI iniciaron el relevamiento energético. Este trabajo permitirá conocer en profundidad cómo se distribuye el consumo eléctrico y térmico en los distintos procesos productivos, identificar ineficiencias y proponer medidas concretas de mejora.

Este tipo de trabajos aportan información técnica clave para planificar acciones de ahorro energético, reducir consumos innecesarios y optimizar el desempeño operativo. Al mismo tiempo, contribuyen a fortalecer la competitividad de las empresas, especialmente en sectores intensivos en energía como el agroindustrial.

El diagnóstico energético en Polano S.A. forma parte del programa provincial que se desarrolla de manera regular en pymes, industrias, empresas y dependencias estatales de distintos rubros. Las acciones son financiadas por la Secretaría de Energía y Ambiente y ejecutadas por entidades técnicas calificadas, como el INTI. El objetivo del programa es promover procesos productivos más eficientes y sostenibles, acompañando a los sectores productivos del Alto Valle con herramientas técnicas que permitan mejorar el uso de la energía, reducir costos y avanzar hacia un desarrollo económico más equilibrado y responsable.