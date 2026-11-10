Natalia Oreiro, mucho más que Muñeca Brava: las 5 películas que marcaron su carrera

Natalia Oreiro atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera cinematográfica. La actriz y cantante uruguaya recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria durante la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, un reconocimiento que celebra más de 25 años de trabajo en la pantalla grande. La distinción también invita a redescubrir algunas de sus interpretaciones más intensas, aquellas que la llevaron mucho más allá de las comedias románticas y las telenovelas que la hicieron famosa.

La ceremonia se realizó el viernes 6 de noviembre en el Teatro Colón de Mar del Plata. La encargada de entregarle el premio fue Lorena Muñoz, directora de Gilda, no me arrepiento de este amor, una de las películas fundamentales de su trayectoria. El homenaje incluyó una proyección especial del filme, que este año cumplió una década desde su estreno.

Las 5 películas de Natalia Oreiro que vale la pena descubrir después de su premio en Mar del Plata

1. Infancia clandestina (2012): un drama sobre la dictadura y la maternidad

Dirigida por Benjamín Ávila, Infancia clandestina es una de las películas que consolidaron la faceta dramática de Natalia Oreiro.

La historia transcurre en 1979, durante la última dictadura militar argentina, y sigue a un niño que regresa del exilio junto a sus padres, militantes que viven en la clandestinidad.

Oreiro interpreta a Cristina, una madre que intenta proteger a su hijo mientras sostiene sus convicciones políticas en un contexto de peligro permanente.

La película combina la mirada infantil con una historia atravesada por el miedo, el amor familiar y la violencia política.

Fue una de las producciones que demostraron que la actriz podía abordar personajes complejos y emocionalmente exigentes.

Dónde verla: no figura actualmente en el catálogo argentino de Netflix. Existen fichas de alquiler en Prime Video, aunque la disponibilidad para Argentina debe comprobarse antes de contratar.

2. Wakolda (2013): el inquietante thriller ambientado en Bariloche

Para el público de la Patagonia, Wakolda tiene un atractivo especial: su historia transcurre en Bariloche durante la década de 1960.

Dirigida por Lucía Puenzo, la película sigue a una familia argentina que conoce a un misterioso médico alemán mientras se dirige a la ciudad cordillerana.

Sin saberlo, el hombre es Josef Mengele, el criminal de guerra nazi que permaneció prófugo en Sudamérica.

Natalia Oreiro interpreta a Eva, una mujer embarazada que comienza a relacionarse con el enigmático personaje, sin comprender inicialmente el peligro que representa.

La película combina suspenso, historia y drama familiar, con paisajes patagónicos que se convierten en parte fundamental de la narración.

El elenco también incluye a Diego Peretti y Àlex Brendemühl.

Dónde verla: no está disponible actualmente en Netflix Argentina. Puede consultarse su ficha en Plex para comprobar si existe una opción de reproducción habilitada en el país.

3. Gilda, no me arrepiento de este amor (2016): la interpretación que marcó su carrera

Una de las actuaciones más recordadas de Natalia Oreiro es su transformación en Gilda, la cantante que se convirtió en un ícono de la música tropical argentina.

Dirigida por Lorena Muñoz, Gilda, no me arrepiento de este amor reconstruye la vida de Miriam Alejandra Bianchi, desde sus primeros pasos en la música hasta su consagración popular.

La película muestra las dificultades que enfrentó para ingresar a una industria dominada por hombres y la determinación con la que defendió su vocación artística.

Oreiro no solamente interpretó a la cantante, sino que también asumió el desafío de recrear su voz, sus gestos y su presencia sobre el escenario.

Diez años después de su estreno, la película volvió a ocupar un lugar central en el homenaje que recibió la actriz en Mar del Plata.

Fue precisamente Lorena Muñoz quien le entregó el Premio Astor Piazzolla, en una ceremonia especialmente emotiva.

Dónde verla: figura en el catálogo de Disney+ y cuenta con una ficha en Apple TV Argentina. La disponibilidad puede variar según la plataforma.

4. Cleopatra (2003): una historia de mujeres que buscan cambiar su destino

Antes de consolidarse como una actriz dramática, Natalia Oreiro protagonizó Cleopatra junto a Norma Aleandro, bajo la dirección de Eduardo Mignogna.

La película cuenta la historia de dos mujeres muy diferentes que deciden abandonar sus rutinas y emprender un viaje inesperado.

Oreiro interpreta a Sandra, una famosa actriz de televisión que se siente atrapada por las exigencias de su carrera y por las decisiones que otros toman sobre su vida.

En el camino conoce a Cleo, una maestra jubilada interpretada por Norma Aleandro, con quien construye una relación que cambiará la vida de ambas.

Aunque combina comedia y drama, la película permite descubrir una etapa temprana de Oreiro en el cine, cuando comenzaba a explorar personajes alejados de sus éxitos televisivos.

Dónde verla: no se pudo confirmar una plataforma de streaming disponible actualmente en Argentina.

5. La mujer de la fila (2025): uno de sus trabajos más conmovedores

Entre sus producciones recientes sobresale La mujer de la fila, dirigida por Benjamín Ávila e inspirada en una historia real.

Natalia Oreiro interpreta a Andrea, una madre cuya vida cambia por completo cuando su hijo es detenido y enviado a prisión.

Sin conocer el funcionamiento del sistema penitenciario, la protagonista comienza a recorrer un mundo desconocido, marcado por largas esperas, prejuicios y dificultades burocráticas.

En ese proceso conoce a otras mujeres que atraviesan situaciones similares y encuentra una red de acompañamiento.

La película está inspirada en la experiencia de Andrea Casamento, una mujer que transformó su historia personal en una lucha por los derechos de los familiares de personas detenidas.

La interpretación de Oreiro se destaca por su intensidad emocional y por la manera en que retrata el dolor, la incertidumbre y la fortaleza de una madre.

El filme representa una de las etapas más maduras de su carrera y confirma su interés por personajes vinculados con problemáticas sociales.

Dónde verla: disponible en Netflix Argentina.

Qué premio recibió Natalia Oreiro en el Festival de Mar del Plata

El Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria es una de las distinciones especiales del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y reconoce el aporte de figuras destacadas a la industria cinematográfica.

En la edición 2026, Natalia Oreiro fue homenajeada por una carrera que combina producciones populares, películas de autor y personajes históricos.

Durante la ceremonia, la actriz reivindicó el valor de disfrutar las películas en pantalla grande y destacó el trabajo colectivo que existe detrás de cada producción.

También dedicó el reconocimiento a los trabajadores de la industria audiovisual y a sus familias.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando pidió recuperar la amabilidad y el respeto en los vínculos cotidianos.

Natalia Oreiro y una carrera que sigue creciendo

El reconocimiento en Mar del Plata llegó después de otro premio honorífico que recibió este año en el Festival de Málaga, en España.

Además, Oreiro continúa trabajando en nuevos proyectos cinematográficos, entre ellos Ümana, una comedia familiar para Netflix dirigida por Martino Zaidelis.

En una entrevista con La Nación, la actriz también manifestó su interés por explorar nuevas facetas creativas, como la dirección y la escritura.

De Infancia clandestina a La mujer de la fila, pasando por Gilda y Wakolda, Natalia Oreiro construyó una filmografía que demuestra su capacidad para interpretar personajes muy diferentes.

El premio recibido en Mar del Plata no solamente reconoce esa trayectoria: también representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran sus películas y conozcan a una artista que logró combinar popularidad, sensibilidad y reconocimiento cinematográfico.