AbraSilver confirma oro y plata de alta ley en Diablillos y extiende la exploración hacia el este

La compañía canadiense AbraSilver presentó los últimos resultados de perforación en el proyecto Diablillos, ubicado en Salta, cerca del limite con Catamarca. Los datos obtenidos se incorporarán a la próxima actualización de recursos minerales, prevista para el segundo cuatrimestre de 2027.

Según informó la empresa, uno de los sondajes interceptó 75 metros con leyes promedio de 2,44 gramos por tonelada (g/t) de oro y 106 g/t de plata dentro del diseño del futuro rajo abierto del yacimiento Oculto. Otro pozo extendió la zona de mineralización aurífera hacia el este, en dirección al sector denominado Oculto Este.

Los resultados corresponden a dos perforaciones diamantinas que se realizaron en los pozos DDH-26-064 y DDH-26-063A, en el marco de la Fase VI del programa de exploración. Según la empresa, los datos permitirán precisar la distribución de las leyes dentro del depósito y avanzar en la evaluación de nuevas zonas mineralizadas.

Ubicación de los pozos DDH-26-064 y DDH-26-063A. Fuente: gentileza.

Qué resultados arrojaron los pozos

El resultado más destacado se obtuvo en el pozo DDH-26-064, que atravesó 75 metros con 2,44 g/t de oro y 106 g/t de plata a partir de los 220 metros de profundidad. Dentro de ese intervalo se identificaron dos tramos con mayores concentraciones de oro: uno de 8 metros con 5,94 g/t y otro de 7 metros con 7,97 g/t.

La misma perforación interceptó, además, un intervalo separado de 5 metros con 556 g/t de plata, a partir de los 158 metros de profundidad. A mayor profundidad, en una zona de sulfuros, registró otros 16,5 metros con 1,50 g/t de oro y 0,44% de cobre.

Desde Abrasilver se señaló que este resultado confirma la continuidad de la mineralización de alta ley dentro del área contemplada para la explotación a cielo abierto. Por tratarse de una perforación de relleno, también aportará información para la próxima actualización de recursos minerales.

El segundo resultado corresponde al pozo DDH-26-063A, perforado hacia el margen oriental de Oculto. Allí se identificaron 253 metros con una ley promedio de 0,54 g/t de oro y 10 g/t de plata, a partir de los 116 metros de profundidad. Dentro de esa intersección se destacó un tramo de 4 metros con 2,24 g/t de oro.

Gran parte de la mineralización se encuentra por debajo del diseño actual del futuro rajo. Según AbraSilver, el sondaje extiende la zona de oro alojada en óxidos hacia el este de la estructura conocida como Cross Breccia, en dirección a Oculto Este.

La compañía continuará con las perforaciones para determinar la continuidad y extensión de la mineralización entre ambos sectores. Por el momento, los nuevos intervalos todavía deben ser evaluados antes de establecer su eventual incorporación a los recursos minerales del proyecto.

Tres equipos de perforación y una actualización de recursos para 2027

Actualmente, AbraSilver mantiene tres equipos de perforación diamantina activos en Diablillos y prevé completar la Fase VI hacia fines de 2026. Los resultados de toda la campaña serán incorporados a una nueva estimación de recursos minerales, cuya publicación está prevista para el segundo trimestre de 2027.

En paralelo, la compañía finalizó un estudio geofísico mediante el método CSAMT sobre el sistema mineralizado. Los resultados se encuentran en etapa de interpretación y servirán para priorizar nuevos objetivos de exploración.

La actualización de recursos será uno de los insumos para avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo. AbraSilver mantiene como objetivo tomar una decisión final de construcción durante el segundo trimestre de 2027 y anticipó que espera publicar próximamente una evaluación económica preliminar (PEA) para una alternativa de procesamiento mediante lixiviación en pilas.

Diablillos cuenta con un estudio de factibilidad definitivo presentado en junio de 2026. El plan contempla una operación a cielo abierto, con una vida útil estimada de 25 años y una inversión inicial de US$ 722 millones. La compañía proyecta iniciar la producción antes de fines de 2029, sujeta a la decisión final de inversión.