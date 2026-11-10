Marta Fort contó por qué trabaja a pesar de ser millonaria: la reflexión que sorprendió

Marta Fort sorprendió al contar por qué decidió comenzar a trabajar a pesar de ser heredera de una de las fortunas más conocidas del espectáculo argentino. A sus 22 años, la hija de Ricardo Fort reconoció que podría vivir sin obligaciones laborales, pero explicó que esa posibilidad no necesariamente la hacía feliz. Por el contrario, aseguró que hubo una etapa de su vida en la que comenzó a sentirse vacía y sin motivaciones.

Según informó PrimiciasYa, las declaraciones surgieron durante una entrevista con Grego Rosselló en el ciclo Ferné con Grego, del streaming de Telefe. Allí, la joven, que actualmente participa de MasterChef Celebrity, habló sobre su relación con el dinero, sus responsabilidades y la decisión de construir una rutina diferente a la que llevaba años atrás.

Marta Fort explicó por qué trabaja si tiene una fortuna millonaria

La hija del recordado empresario chocolatero reconoció que muchas personas se sorprenden cuando descubren que decidió trabajar por elección propia.

Marta es consciente de que su situación económica le permitiría vivir sin necesidad de generar ingresos, pero explicó que para ella tener una ocupación representa mucho más que una cuestión de dinero.

Durante la entrevista, señaló que disfruta de asumir compromisos, organizar sus días y mantener la mente activa.

La joven también reconoció que, durante un tiempo, llevó una vida prácticamente sin obligaciones. Sus jornadas estaban dedicadas al entrenamiento físico, los encuentros con amigos y las salidas.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a cuestionarse si esa rutina era realmente lo que quería para su futuro.

La confesión de Marta Fort sobre la vida que llevaba antes de trabajar

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Marta recordó cómo eran sus días antes de decidir que necesitaba un cambio.

La joven explicó que tenía tiempo libre para hacer prácticamente cualquier cosa y que incluso se molestaba cuando sus amigos no podían acompañarla en alguna salida durante la semana.

Lo que inicialmente parecía una vida ideal terminó generándole una sensación de vacío.

Marta reconoció que comenzó a sentir que sus días no tenían un propósito claro y que necesitaba encontrar actividades que le permitieran desarrollarse personalmente.

Fue entonces cuando decidió modificar sus hábitos y asumir nuevas responsabilidades.

Para la hija de Ricardo Fort, tener una fortuna no reemplaza la satisfacción de sentirse productiva y encontrar objetivos propios.

El presente de Marta Fort en MasterChef Celebrity

Actualmente, Marta Fort atraviesa una etapa de mayor exposición mediática gracias a su participación en MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe conducido por Wanda Nara.

Su incorporación al programa le permitió mostrar una faceta diferente de su personalidad, lejos de las imágenes de viajes, eventos y lujos que suelen asociarse con su apellido.

En la competencia, la joven debe enfrentar desafíos culinarios, adaptarse a las exigencias del jurado y compartir experiencias con otros participantes del espectáculo argentino.

La televisión se convirtió así en uno de los espacios donde Marta comenzó a desarrollar su propio recorrido profesional, más allá de la historia y el patrimonio familiar.

Marta Fort y su decisión de construir un camino propio

Marta y su hermano mellizo, Felipe Fort, heredaron parte del patrimonio de Ricardo Fort, el empresario que alcanzó una enorme popularidad en la televisión argentina y que falleció en noviembre de 2013.

Desde entonces, ambos crecieron bajo la atención de los medios y el interés público por la fortuna familiar.

Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a desarrollar sus propios intereses y proyectos.

En el caso de Marta, su participación en televisión y sus actividades profesionales forman parte de una búsqueda de independencia y realización personal.

Su reflexión dejó en evidencia que, para ella, el trabajo no responde exclusivamente a una necesidad económica, sino también al deseo de encontrar motivaciones, establecer objetivos y darle sentido a su rutina.

Una mirada que sorprendió por provenir de alguien que, como ella misma reconoce, tiene la posibilidad de elegir si quiere trabajar o no.