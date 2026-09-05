YPF agradeció a SLB, Halliburton y Baker Hughes por no operar en Malvinas

Las principales compañías petroleras del mundo reafirmaron su compromiso con la Argentina y el desarrollo del sector energético del país. En las últimas horas, las firmas de servicios Baker Hughes y Halliburton confirmaron de manera oficial que descartaron cualquier tipo de participación en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

Halliburton y Baker Hughes también descartaron operar en Malvinas

La postura de ambas compañías se sumó a la de SLB, la petrolera de servicios más grande del mundo, que también confirmó que no participará de operaciones ni licitaciones en el archipiélago. La oleada de comunicados corporativos se conoció tras el anuncio del presidente Javier Milei en cadena nacional sobre el endurecimiento de las sanciones a empresas que operen en el Atlántico Sur y la posterior publicación del Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial.

Desde Baker Hughes Argentina S.R.L. informaron mediante un comunicado de prensa que, en atención a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, «no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes». A su vez, la empresa reafirmó su cumplimiento de la normativa vigente en el país, donde opera desde hace más de 70 años.

Por su parte, Halliburton Argentina S.A. expresó que respeta la soberanía de la República Argentina y ratificó que «no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas». La firma aclaró además que desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales.

El respaldo de las operadoras fue destacado por la petrolera nacional YPF desde su cuenta oficial: «Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Baker Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante». En esa misma línea, el canciller de la Nación, Pablo Quirno, difundió en su cuenta de X los comunicados donde las empresas descartaron la actividad en las islas.

El marco normativo que motivó los anuncios establece duras sanciones para quienes desarrollen tareas de exploración o explotación hidrocarburífera sin habilitación de la autoridad competente argentina. La reglamentación exige además una declaración jurada de estricto cumplimiento de la legislación como requisito obligatorio para acceder a beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), así como para obtener nuevos permisos, concesiones o habilitaciones petroleras en el país.