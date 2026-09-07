Energía Nuclear: Nación prevé poner en marcha el RA-10 en 2027 y busca sumar capital privado para producir radioisótopos

El anuncio fue realizado por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, junto a autoridades de la CNEA y representantes de empresas del sector. Foto: gentileza.

El Gobierno nacional anunció que el Reactor Argentino Multipropósito RA-10 iniciará su puesta en marcha a principios de 2027. Además, anunció un modelo para incorporar capital privado en el desarrollo de la planta asociada que permitirá avanzar con la producción comercial de radioisótopos.

El anuncio fue realizado en el Centro Atómico Ezeiza por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, junto a autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y representantes de empresas del sector.

Según afirmó el secretario, el montaje de equipos y sistemas del reactor alcanzó el 96%, frente al 52% que registraba al inicio de la actual gestión. Actualmente, unas 530 personas trabajan en la finalización del proyecto y en los ensayos necesarios para verificar el funcionamiento de sus sistemas.

El RA-10, desarrollado por la CNEA con la participación de INVAP en la gestión del proyecto y la provisión de servicios de ingeniería, será un reactor multipropósito de 30 MW destinado a la investigación y la producción. No generará electricidad para el sistema, sino que aprovechará los neutrones producidos por la fisión nuclear para desarrollar aplicaciones destinadas a la salud, la industria, la ciencia y la tecnología.

Mediante sus redes sociales, Ramos Napoli expresó que «Al inicio de este Gobierno, no solo nos encontramos con la obra del RA-10 paralizada y sin recursos para finalizarlo, sino que no había un modelo para capitalizar la construcción de la Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión, fundamental si queremos que el RA-10 pueda entrar en producción y aportar valor económico al sector nuclear argentino».

En esa línea, aseguró que el modelo que presentan «permitirá incorporar capital privado para desarrollar y construir la planta de producción, que convertirá la capacidad del reactor en valor comercial».

«Con el RA-10 y bajo este esquema, Argentina va a consolidarse como uno de los más importantes proveedores globales de radioisótopos en un mercado que demanda calidad y confiabilidad», auguró.

VAMOS A PONER EN MARCHA EL RA-10 Y VAMOS A INCORPORAR CAPITAL PRIVADO PARA LA PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS



Al inicio de este Gobierno, no solo nos encontramos con la obra del RA-10 paralizada y sin recursos para finalizarlo, sino que no había un modelo para capitalizar la… pic.twitter.com/6qt9Lat0mu — Federico Ramos Napoli (@federamosnapoli) September 4, 2026

Cuál es la función del RA-10

Entre las principales funciones del RA-10 estará la producción de radioisótopos para usos médicos, como el molibdeno-99, del que se obtiene el tecnecio-99m utilizado en estudios de diagnóstico por imágenes; el lutecio-177, empleado en tratamientos oncológicos; y el iridio-192, destinado a aplicaciones médicas e industriales.

También podrá producir silicio dopado, un insumo destinado a semiconductores de alta potencia utilizados para aplicaciones industriales, sistemas eléctricos, energías renovables y transporte. A esto se sumarán servicios de ensayo de materiales, irradiación y análisis por activación neutrónica, con aplicaciones científicas e industriales.

Sin embargo, la finalización del reactor no será suficiente para desarrollar la producción comercial de radioisótopos. Para ello será necesaria una planta asociada en la que se procesarán los materiales irradiados en el RA-10.

En ese marco, la Secretaría de Asuntos Nucleares definió un esquema para incorporar capital privado en el financiamiento y construcción de esa infraestructura, así como en las actividades productivas y comerciales vinculadas al reactor. El Estado nacional indicó que mantendrá la conducción estratégica de la política nuclear, mientras que la regulación, la seguridad y las salvaguardias continuarán bajo la órbita estatal.

La apuesta oficial apunta a transformar al RA-10 en una plataforma de producción y exportación de alto valor agregado. La capacidad proyectada del reactor permitiría abastecer la demanda interna y generar excedentes para el mercado externo, en un sector con pocos proveedores y elevadas barreras tecnológicas. De acuerdo con las proyecciones oficiales, su capacidad de producción de molibdeno-99 podría equivaler a aproximadamente el 20% de la demanda mundial actual de ese radioisótopo.