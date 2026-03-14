El estudio jurídico detrás del boom de Vaca Muerta: «Es un buen momento para invertir en Argentina»

Detrás de los grandes acuerdos que mueven la agenda en la industria energética a nivel nacional, estudios jurídicos como MHR (Martínez de Hoz y Rueda) se encargan de brindarles el asesoramiento legal necesario, en un contexto donde el sector está atravesando uno de sus momentos más prósperos, impulsado principalmente por el fenómeno de Vaca Muerta. La firma surgió en 2018, y está consolidada hace años como una de las más importantes en Argentina, según analistas como Chambers and Partners.

Fernando Zoppi es uno de los socios fundadores de MHR, y destaca lo crucial que es el sector para la economía actual del país: “Domina las transacciones más importantes que se dan en Argentina. Todos los grandes proyectos se relacionan con energía y minería, (con foco) en provincias como Río Negro y Neuquén” señaló en diálogo con EnergíaON.

El estudio jurídico tuvo su origen en 2018, cuando un grupo de socios de Pagbam -una de las principales firmas en el país- decidió separarse para tomar su propio camino. Comenzó con 10 socios fundadores que ya contaban con una amplia experiencia en el rubro, y sumando al resto del staff, estaba integrado por 30 personas. De la mano del desarrollo de la industria, siguieron expandiéndose hasta ser actualmente 17 socios, con un personal de 70 personas en total.

MHR tiene su sede principal en Buenos Aires, pero también cuenta con presencia en Neuquén, en las puertas de Vaca Muerta. Hace cuatro años inauguró su oficina en Uruguay, con el objetivo de abarcar la demanda de sus servicios en distintos países de Latinoamérica, además de cubrir distintos arbitrajes internacionales.

El estudio jurídico tiene oficinas en Buenos Aires, Neuquén y Uruguay. Foto: gentileza.

En los últimos años, el equipo estuvo detrás de varios de los principales proyectos que movilizaron a la industria del petróleo y el gas, como lo son Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) o las iniciativas relacionadas al gas natural licuado de Southern Energy (SESA) o Argentina LNG, que buscan convertir al país en uno de los principales exportadores a nivel mundial.

Asumieron un rol importante al acompañar a varias compañías para la presentación de sus solicitudes para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Por ese motivo, la habilitación del gobierno nacional de extender el RIGI a todo el sector petrolero -incluyendo al upstream– significa un gran impulso para la firma jurídica.

Más allá de los hidrocarburos, su trabajo también abarca la energía nuclear, las renovables o incluso la minería. También asesoran a los bancos que financian a las compañías del sector energético: desde esa posición fue que a nivel regional estuvieron involucrados en el cambio de manos de las represas del Comahue Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, al actuar en relación con el financiamiento otorgado por los bancos para los compradores.

El desafío de crecer de la mano con la industria

Recientemente, MHR contó con dos incorporaciones clave para acompañar su crecimiento. Por un lado, contaron con la integración de los socios Ignacio Meggiolaro y Victoria Bengochea, junto con todo el equipo de asociados de MBP Partners, especializados en asuntos corporativos, financieros y regulatorios. Por otro, se sumó un reconocido equipo en derecho minero, liderado por Ignacio Celorrio y Federico Palavecino.

De esta manera, buscan crecer más allá de la industria del petróleo y el gas, para consolidar su experticia en otros sectores. «Ahora no solo somos el número uno en energía, sino que nos consolidamos, te diría, como el número uno en todo lo que tiene que ver con energía y recursos naturales, que es lo que incluye minería» señaló Zoppi.

Fernando Zoppi afirma que MHR es la firma «número uno en todo lo que tiene que ver con energía y recursos naturales». Foto: gentileza.

De acuerdo a lo que indica el socio fundador, hay distintos factores que les permitieron posicionarse en su lugar actual: «uno muy importante es que nos centramos en temas de energía y a eso le agregamos un foco en minería, que hoy es clave en Argentina. Además, tenemos un equipo de socios jóvenes muy metidos en los temas, muy conocedores de sus prácticas”.

Respecto al porvenir de la firma, considera que en la actualidad tienen al menos tres desafíos para afrontar: aprovechar el impulso que ofrece el desarrollo del sector en Argentina, a partir de una fuerte expansión; retener el talento de los miembros jóvenes del equipo; y buscar la manera de darle el mejor uso posible a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

El boom energético y el porvenir para Argentina

Aunque desde hace años que MHR está considerado como uno de los principales estudios jurídicos especializados en energía -principalmente en la materia del petróleo y el gas-, Zoppi aseguró que, a partir del actual panorama político, el interés de los inversores locales e internacionales “se disparó”, lo que le permitió a la firma seguir creciendo hasta convertirse en una de las diez principales del país en general.

De acuerdo con esa afirmación, el abogado ve con optimismo el futuro del sector en los próximos años, destacando los grandes proyectos en camino o en etapa de análisis, y que probablemente se expandan a otros sectores.

A modo de ejemplo, señaló que «hoy tenemos el RIGI y la expansión del programa, y tenemos condiciones globales que son propicias para Argentina. El mundo está enfocado en los temas de energía, está enfocado en los temas de renovables, y también en los minerales, no solo el litio, sino también el cobre, minerales raros, cobalto, uranio…».

«Entonces, las condiciones globales hoy acompañan a lo que Argentina tiene para ofrecer, y todo indicaría que se van a mantener por los próximos años. Es un buen momento para Argentina, y para animarnos a dar el paso a invertir y crecer para aprovechar esas oportunidades”, concluyó.