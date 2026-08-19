Día del Árbol en Roca: intercambio de semillas, talleres y plantación en la Biblioteca Epullán

En el marco del Día del Árbol, el viernes 28 de agosto la Biblioteca Lucía Epullán realizará en Roca una jornada dedicada a promover la importancia del arbolado urbano y el cuidado del ambiente.

La actividad será de 14:30 a 17:30 en la biblioteca popular ubicada en Alem y Piedrabuena, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada habrá intercambio de semillas y esquejes, espacios para compartir experiencias y conocimientos sobre jardinería, además de actividades de concientización sobre el valor de los árboles en las ciudades. También se realizará una plantación de árboles en el predio de la biblioteca.

Como parte de la propuesta, se organizará un taller de jardinería y poda, orientado a brindar herramientas para el cuidado y mantenimiento del arbolado.

Participarán el Grupo EcoHuerta, Mutar Compostaje, el COA Club de Observadores de Aves y el Grupo Huerta Hospitalaria del Hospital Francisco López Lima.