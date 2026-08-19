Las ranitas de Darwin, al límite: Argentina y Chile lanzan un nuevo plan para protegerlas

Más de 20 instituciones públicas y privadas de Chile, Argentina, Reino Unido y Alemania lanzaron la segunda edición de la Estrategia Binacional de Conservación de las Ranitas de Darwin, una publicación que resume los esfuerzos conjuntos para proteger a estos amenazados anfibios. La estrategia que se implementará entre 2026 y 2040 consolida más de una década de trabajo colaborativo orientado a evitar la extinción de las ranitas de Darwin.

Las ranitas de Darwin del norte -o sapito vaquero- y del sur son los únicos anfibios conocidos en los que los machos crían los renacuajos dentro de su saco vocal, una forma de cuidado parental única entre las más de 9.000 especies de anfibios descritas en el mundo. Ambas especies habitan los bosques nativos de Chile y Argentina, ecosistemas que enfrentan crecientes amenazas como la pérdida y degradación del hábitat, cambio climático y la quitridiomicosis, una enfermedad infecciosa que ha diezmado poblaciones de anfibios en todo el mundo.

En este contexto, la ranita del norte no ha sido observada desde 1981 y está clasificada «en peligro crítico y posiblemente extinta». La ranita del sur está clasificada «en peligro de extinción» y sobrevive en poblaciones altamente aisladas.

“La actualización de la Estrategia Binacional incorpora importantes mejoras metodológicas y reafirma el compromiso de un consorcio diverso de instituciones que trabajan colaborativamente para evitar su extinción”, señaló Andrés Valenzuela Sánchez, presidente del Comité de Gobernanza de la Estrategia Binacional. También preside la ONG Ranita de Darwin y es investigador permanente de la Zoological Society of London, en Inglaterra.

Por su parte, Hernán Pastore, integrante de la Administración de Parques Nacionales y miembro del Grupo de Especialistas en Anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), consideró que “proteger las poblaciones remanentes de ranitas de Darwin en Argentina y Chile requiere acciones coordinadas para enfrentar amenazas como la quitridiomicosis, la pérdida de hábitat y los incendios forestales. Sin estas intervenciones, la extinción de estas especies únicas es una posibilidad real que debemos evitar a toda costa».

Desde su creación en 2018, la Estrategia Binacional ha fortalecido la colaboración entre agencias gubernamentales, academia, organizaciones civiles, instituciones zoológicas y el sector privado. Sin embargo, una evaluación de su implementación realizada en 2024 reveló que solo cerca de la mitad de las acciones que tenían relación con mitigación y control de amenazas estaban siendo implementadas, mientras que las acciones relacionadas con investigación científica tenían un avance mucho mayor. Además, los integrantes de la estrategia identificaron diferentes barreras para su implementación, tales como la pandemia de Covid-19, el financiamiento limitado, el difícil acceso a algunas localidades de las especies y los cambios de autoridades gubernamentales.

La actualización de la Estrategia Binacional permitió introducir cambios sustantivos, con mejoras orientadas a medir de manera concreta su impacto en la conservación de las ranitas de Darwin. También redefinió el rol de la investigación científica, que ahora tendrá un papel más directo en apoyar la mitigación y el control de amenazas, asegurando que las acciones de conservación desarrolladas por esta alianza transandina e internacional se basen en la mejor evidencia disponible.

“Los bosques templados de Sudamérica son ecosistemas clave para la biodiversidad y desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima y el almacenamiento de carbono. Que una ranita de no más de tres centímetros se convierta en un emblema de la conservación posiciona esta iniciativa como un referente internacional y demuestra que los anfibios pueden convertirse en especies bandera para la protección de ecosistemas completos”, especificó Claudio Azat, director del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello y co-presidente para Chile del Grupo Especialista en Anfibios de la UICN.

Uno de los puntos clave de la Estrategia Binacional ha sido contribuir a la aprobación del Plan Recoge de las Ranitas de Darwin, que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente de Chile. El borrador de ese plan fue presentado por la ONG Ranita de Darwin y su aprobación entrega un marco estatal con mayor respaldo y proyección para las acciones de conservación. Además, marca un precedente para futuras iniciativas orientadas a proteger a los anfibios del país.

Estas ranitas fueron colectadas por primera vez por Charles Darwin durante su paso por Chile. Eso generó que estas especies sean valoradas en el mundo. Por eso, instituciones internacionales como la Zoological Society of London, del Reino Unido, y el Zoo Leipzig, de Alemania, han participado durante más de una década en su protección, sumándose a los esfuerzos liderados por actores locales y fortaleciendo una colaboración internacional basada en el trabajo conjunto.

«La conservación de especies amenazadas solo es posible cuando la ciencia trasciende fronteras. La colaboración internacional nos permite compartir conocimiento, recursos y experiencias que ninguna institución podría reunir por sí sola, y ha sido clave para el desarrollo de esta Estrategia Binacional», señaló Jörg Junhold, director del Zoo Leipzig.

La Estrategia Binacional representa un modelo de planificación adaptativa para la conservación de especies amenazadas en América Latina. Su segunda edición será lanzada oficialmente durante un webinar abierto a todo público que se realizará en línea el próximo 26 de agosto, entre las 11 y las 13. Desde ese día, la publicación estará disponible en español e inglés para la descarga gratuita.

Para inscribirse al webinar del lanzamiento o descargar el libro de esta estrategia, hay que ingresar a www.estrategiarhinoderma.org.