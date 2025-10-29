El Gobierno fijó nuevas tarifas para el transporte de hidrocarburos de YPF hasta 2029

La secretaría de Energía de la Nación aprobó las nuevas tarifas máximas que podrá implementar YPF a los cargadores por el servicio de transporte de hidrocarburos líquidos. Se oficializó a través de la Resolución 427/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La nueva normativa establece los valores para el quinquenio 2025-2029 y abarca tres instalaciones estratégicas para el abastecimiento interno y la exportación de petróleo y derivados. La actualización tarifaria responde a una solicitud de YPF y se basa en la verificación de inversiones que la empresa realizó para asegurar la calidad y seguridad operativa de los sistemas.

Estas tarifas máximas entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, y permiten acuerdos entre transportador y cargador siempre que no excedan el valor regulado.

Los oleoductos involucrados son Puerto Rosales – La Plata y La Plata – Dock Sud, ambos ubicados en la provincia de Buenos Aires. A ellos se suma el poliducto interjurisdiccional Montecristo – San Lorenzo, que atraviesa las provincias de Córdoba y Santa Fe, conectando puntos clave de producción y consumo con terminales de exportación.

Las inversiones clave de YPF

La Secretaría de Energía, a través de la dirección nacional de Transporte e Infraestructura, auditó las inversiones comprometidas por YPF. Un informe de la secretaría detalla que, entre 2016 y 2020, la ejecución de las inversiones en el oleoducto Puerto Rosales – La Plata alcanzó el 69,40%, mientras que en La Plata – Dock Sud fue del 25,71%. Por su parte, el poliducto Montecristo – San Lorenzo superó la expectativa con un 230,05% de ejecución en el mismo período.

Además, entre 2021 y 2024, YPF continuó invirtiendo significativamente. Para el oleoducto Puerto Rosales – La Plata, se destinaron 70.657.000 dólares. El oleoducto La Plata – Dock Sud recibió 4.996.000 dólares, y el poliducto Montecristo – San Lorenzo, 6.878.000 dólares. Estas inversiones fueron acreditadas y consideradas para el cálculo tarifario.

Metodología del cálculo tarifario

La metodología utilizada para determinar las nuevas tarifas máximas se basó en un modelo de flujo de fondos quinquenal. Este enfoque busca remunerar los costos de operación y mantenimiento, amortizar el capital invertido y asegurar una rentabilidad razonable para el concesionario. Para el análisis de costos, se aplicó el Índice de Precios Promedio (Producer Price Index Commodities PPI) para el período 2015 a 2024.

Control y fiscalización

La resolución establece que las tarifas aprobadas tienen carácter de máximas y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, YPF está obligada a permitir el acceso a todo cargador que lo solicite, sin discriminación y en iguales condiciones de servicio, respetando la tarifa fijada.

Al término de cada año calendario del quinquenio 2025-2029, el concesionario deberá informar, bajo Declaración Jurada, las tarifas efectivamente aplicadas. También deberá remitir una certificación técnico-contable de una entidad especializada, sobre las inversiones ejecutadas, las cuales serán auditadas oportunamente por la autoridad de aplicación.