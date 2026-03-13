El Gobierno reordena el sistema de transporte de gas para adaptarlo al auge de Vaca Muerta

El Gobierno nacional dispuso avanzar con una reasignación integral de las capacidades del sistema de transporte de gas natural para adecuarlo a la nueva matriz de abastecimiento energético del país.

El Gobierno nacional dispuso avanzar con una reasignación integral de las capacidades del sistema de transporte de gas natural para adecuarlo a la nueva matriz de abastecimiento energético del país. La decisión fue instruida por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía a través de la Resolución 66/2026, que encomienda al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) revisar el esquema vigente.

El sistema había sido diseñado en un contexto en el que las Cuencas Norte y Austral concentraban gran parte de la producción de gas, una situación que cambió con el paso del tiempo debido a la declinación de esos yacimientos.

Según se explicó oficialmente, esta situación generó contratos y rutas firmes asociados a volúmenes que actualmente no existen, provocando capacidad contratada que no podía utilizarse, trayectos técnicamente inservibles y mayores costos para industrias ubicadas en el Litoral y la región Centro.

En la actualidad, la producción de gas se concentra principalmente en la Cuenca Neuquina, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta. Por ese motivo, el Gobierno busca alinear el sistema de transporte con esta nueva realidad productiva.

La reorganización prevé ajustar los contratos para que reflejen la disponibilidad real de gas por cuenca y asegurar que las distribuidoras cubran primero la demanda prioritaria y luego el resto de la demanda ininterrumpible. De esta manera, cada distribuidora contará con rutas asociadas a cuencas con producción efectiva, en la mayoría de los casos vinculadas a la Cuenca Neuquina.

La medida también establece que Energía Argentina (ENARSA) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) suspendan contratos de transporte firme vinculados al esquema anterior para optimizar el uso de la capacidad existente, especialmente en el Gasoducto Perito Moreno. Asimismo, el ENARGAS convocará a una consulta pública como parte del proceso de adecuación regulatoria y para la aprobación de nuevos cuadros tarifarios.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente y transparente, eliminando rutas que ya no pueden utilizarse, corrigiendo distorsiones que afectaban a la industria y reduciendo prácticas arbitrarias de reventa de capacidad de transporte. Con esta decisión, se busca adaptar el sistema a la nueva geografía productiva del gas argentino.