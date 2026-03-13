EE.UU. autoriza la venta de petróleo ruso: países aliados cuestionaron la medida

La medida durará hasta el 11 de abril, y sólo se aplicará al petróleo que ya está en tránsito. Foto: archivo.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió otorgar una autorización temporal para que los países puedan adquirir petróleo ruso «actualmente varado en el mar», según comunicó su secretario Scott Bessent a través de las redes sociales. La acción va en consonancia con las recientes medidas tomadas a nivel internacional para controlar la inestabilidad de los precios del petróleo tras el inicio de la guerra en Medio Oriente.

La medida durará hasta el 11 de abril, y sólo se aplicará al petróleo que ya está en tránsito. También aseguró que «no aportará beneficios financieros significativos» a Rusia, debido a que la mayor parte de sus ingresos energéticos los obtiene de los impuestos aplicados en el punto de extracción.

Las acotaciones de Besset no evitaron que los aliados de EE.UU cuestionaran la decisión, centrándose en cómo puede repercutir en la guerra en Ucrania. «Hubo una opinión muy clara de seis miembros del G7 de que esa no es la señal correcta. Hemos sabido esta mañana que el Gobierno estadounidense aparentemente decidió otra cosa» expresó el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

El comentario del canciller refiere al «consenso» al que había llegado el G7 de no cambiar su postura respecto a Rusia, y mantener su posición a favor de Ucrania, tras una videoconferencia realizada en los últimos días para analizar el impacto económico del conflicto bélico.

En la misma línea, el comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, también se mostró disconforme con la resolución, e insistió en ejercer presión sobre Rusia para limitar sus ingresos que sustentan la guerra contra Ucrania, según informaron desde la agencia EFE.

El comisario advirtió que en caso de fortalecerse la capacidad de Moscú se socavaría el apoyo de la UE a Kiev, así como «los objetivos que Estados Unidos e Israel están intentando alcanzar, dado que sabemos que Rusia apoya el esfuerzo de guerra de Irán».

El anuncio de Estados Unidos también resonó en Moscú, y el director del Fondo de Inversión Directa ruso, Kirill Dimitriev declaró que «Estados Unidos en realidad reconoce lo obvio: sin petróleo ruso, el mercado energético global no puede mantenerse estable».

A través de Telegram, Dimitriev dijo que la eliminación de las restricciones alcanzaría a 100 millones de barriles de petróleo ruso en tránsito. «El relajamiento de las restricciones sobre los recursos energéticos rusos parece cada vez más inevitable, a pesar de la resistencia de parte de la burocracia de Bruselas» indicó, refiriéndose a los comentarios de la Unión Europea.

La AIE liberó 400 millones de barriles para controlar el mercado

La decisión de Estados Unidos va en línea con el acuerdo alcanzado entre los países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE, por sus siglas en inglés), que resolvieron liberar en conjunto 400 millones de barriles para compensar la caída del suministro global generada por la crisis en el Golfo Pérsico.

Según explicó el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, se trata de la mayor intervención coordinada sobre reservas petroleras realizada hasta ahora por la AIE. El objetivo es sostener la disponibilidad de crudo en el mercado internacional mientras persista la interrupción de las rutas comerciales.

Por su parte, la AIE aclaró que la utilización de las reservas estratégicas será gradual y adaptada a las capacidades de cada país miembro, con el objetivo de estabilizar el mercado y reducir la volatilidad de los precios mientras dure la crisis energética.