El Instituto Vaca Muerta incorporó a Pan American Energy como socia

En la primera apertura de inscripciones, el instituto tuvo un record de 13.000 inscriptos. Foto gentileza.

Pan American Energy se incorporó como socia del Instituto Vaca Muerta (IVM), la institución educativa que capacitará entre 2.000 y 3.000 perfiles técnicos por año que requiere el desarrollo del shale en Argentina.

La adhesión al IVM se llevó a cabo en el marco del “Argentina Week” que se desarrolló en Nueva York. Durante la firma estuvieron presentes el Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y presidente del IVM, Lisandro Deleonardis.

“El Instituto Vaca Muerta es una pieza estratégica para los futuros proyectos estratégicos de la industria energética de nuestro país, que permitirán exportar 30 mil millones de dólares para el 2031. Necesitamos formar a los nuevos profesionales que se van a demandar, porque solo así vamos a garantizar una actividad eficiente, segura y con estándares internacionales”, afirmó el presidente y CEO Horacio Marín.

“El desarrollo del no convencional es el proyecto industrial más relevante de las últimas décadas en el país y requiere el compromiso de largo plazo de todos los sectores. El Instituto Vaca Muerta es una respuesta de toda la industria a la creciente demanda de talento especializado que requerirá nuestro sector durante los próximos años. Garantizar la formación técnica y profesional en un entorno seguro de trabajo es indispensable para que Vaca Muerta pueda desarrollar todo su potencial”, afirmó Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy.

En la primera apertura de inscripciones, el instituto tuvo un record de 13.000 inscriptos.

La nueva institución brindará:

Formación basada en la práctica real, con foco en la seguridad operativa y la excelencia técnica como pilares fundamentales.

Pozo escuela donde los estudiantes pueden realizar maniobras críticas y prácticas reales en un entorno controlado.

Simuladores educativos y operativos, laboratorios técnicos y equipamiento de última generación.

Participación de especialistas de la industria en el diseño y dictado de los contenidos.

El IVM tiene su sede en el Polo Tecnológico de Neuquén, equipado con tecnología e infraestructura moderna, además de conectividad. Allí se desarrollan las clases teóricas y prácticas, con acceso a simuladores de perforación, fractura, wireline, tableros de control de procesos con PLC, laboratorios de automatización, química aplicada, mantenimiento electromecánico y más.

Además, contará con un Pozo escuela ubicado en Río Neuquén, donde los estudiantes realizan maniobras críticas y prácticas en condiciones reales de operación. Actualmente, las empresas operadoras que ya son socias del IVM son YPF, TotalEnergies, Vista Energy, Chevron, Pluspetrol, CGC, Shell Argentina y Pampa Energia; y las de servicios: Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, Oilfield & Production Services, Industrias Juan F. Secco, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Marbar, Wenlen, Milicic, TSB, Huinoil PECOM, Clear, Duralitte, Grupo Horizonte, NOV, y SIAM.