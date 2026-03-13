El Instituto Vaca Muerta suma a Pampa Energía como socia 

Su inauguración está prevista para el próximo 16 de marzo en la sede del Polo Tecnológico de Neuquén.

La petrolera Pampa Energía se incorporó como socia del Instituto Vaca Muerta (IVM), la institución educativa que formará al talento técnico que requiere el desarrollo del shale en Argentina. Durante la firma estuvieron presentes el CEO de Pampa Gustavo Mariani, el presidente y CEO de YPF Horacio Marín, y el presidente del IVM, Lisandro Deleonardis.

“La incorporación de Pampa Energía al Instituto Vaca Muerta confirma que estamos construyendo, entre todas las empresas de la industria, el proyecto educativo más importante para el futuro energético del país. Asegurando una formación alineada con las necesidades reales de la operación no convencional y aportando al desarrollo a Vaca Muerta”, afirmó el presidente y CEO de YPF Horacio Marín.

Actualmente, las empresas operadoras que ya son socias del IVM son YPF, TotalEnergies, Vista Energy, Chevron, Pluspetrol, Shell Argentina y CGC; y las de servicios: Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, Oilfield & Production Services, Industrias Juan F. Secco, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Marbar, Wenlen, Milicic, TSB, Huinoil PECOM, Clear, Duralitte, Grupo Horizonte, NOV, y SIAM.

La nueva institución brindará:

• Formación basada en la práctica real, con foco en la seguridad operativa y la excelencia técnica como pilares fundamentales.

• Pozo escuela donde los estudiantes pueden realizar maniobras críticas y prácticas reales en un entorno controlado.

• Simuladores educativos y operativos, laboratorios técnicos y equipamiento de última generación.

• Participación activa de especialistas de la industria en el diseño y dictado de los contenidos.

«Para consolidar el crecimiento de Vaca Muerta es imprescindible fortalecer las instancias de formación técnica y profesional. Sumarnos al Instituto es una manera concreta de aportar al desarrollo del talento técnico que el sector necesita para seguir creciendo» dijo Mariani, el CEO de Pampa .

En la primera apertura de inscripciones, el instituto tuvo un récord de 13.000 inscriptos. Se proyecta capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año, abarcando áreas como perforación, fractura, producción, mantenimiento y tratamiento de crudo y gas.

Allí se desarrollan las clases teóricas y prácticas, con acceso a simuladores de perforación, fractura, wireline, tableros de control de procesos con PLC, laboratorios de automatización, química aplicada, mantenimiento electromecánico y más. Además, contará con un Pozo escuela ubicado en Río Neuquén, donde los estudiantes realizan maniobras críticas y prácticas en condiciones reales de operación.