Pampa Energía busca sumar al RIGI una inversión de US$ 4.500 millones en Vaca Muerta

El bloque Rincón de Aranda se consolidó como uno de los activos clave de Pampa Energía dentro del desarrollo petrolero en Vaca Muerta. Foto gentileza.

Con un proyecto de inversión estimado en más de 4.500 millones de dólares, Pampa Energía inició el proceso para incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) el desarrollo de su área Rincón de Aranda, uno de sus bloques de shale oil en Vaca Muerta.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que la empresa presentó formalmente la solicitud para aplicar el régimen al desarrollo de la etapa de exploración y producción del yacimiento.

Nuevo RIGI! 🇦🇷🇦🇷

Pampa Energía solicitó el RIGI para el upstream en su yacimiendo Rincón de Aranda.

El proyecto contempla una inversión estimada de más de 4.500 millones de dólares para la producción de petróleo en el área y la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 9, 2026

El proyecto contempla tanto las tareas de upstream como la construcción de instalaciones destinadas al tratamiento del crudo y a su transporte, dentro de un programa de desarrollo que representa la mayor asignación de capital concentrada en un solo activo en la historia de la compañía.

La iniciativa se produce luego de la entrada en vigencia del DNU 105/2026 de Argentina, normativa que habilitó la incorporación de proyectos hidrocarburíferos greenfield al esquema de incentivos del RIGI.

Expansión productiva

El bloque Rincón de Aranda se transformó en uno de los motores del crecimiento de Pampa Energía dentro del negocio petrolero. Durante 2025 el área registró un fuerte incremento en su producción: comenzó el año con menos de 1.000 barriles diarios y lo cerró con una producción cercana a los 20.000 barriles por día.

Tras la modificación normativa que permitió incorporar proyectos de upstream al régimen, la empresa avanzó con la presentación de un pedido más amplio para abarcar el desarrollo completo del área.

La compañía prevé mantener un alto nivel de actividad durante 2026 para sostener el crecimiento del bloque. Con costos de levantamiento en Vaca Muerta cercanos a los 10 dólares por barril, Pampa Energía destinará aproximadamente 770 millones de dólares este año exclusivamente al desarrollo de Rincón de Aranda.

Actualmente el área cuenta con diez pads operativos. Para fines de 2026 la empresa proyecta perforar 20 nuevos pozos y completar 35 dentro del bloque.

Financiamiento del plan de inversiones

El programa total de inversiones de Pampa Energía en exploración y producción para 2026 asciende a unos 1.100 millones de dólares. La compañía prevé financiar este plan principalmente con recursos propios.

Tras utilizar parte de su caja para sostener el nivel de inversión previsto, la empresa estima registrar un flujo de caja libre negativo de alrededor de 500 millones de dólares, lo que dejaría un saldo cercano a los 700 millones para el resto de las operaciones y el mantenimiento de su parque de generación eléctrica.

Con un EBITDA superior a los 1.000 millones de dólares y un crecimiento interanual del 8%, el desarrollo de Rincón de Aranda se posiciona como uno de los principales ejes de crecimiento de Pampa Energía dentro de Vaca Muerta.