La sociedad Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), integrada por YPF junto a Vista Energy, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, adjudicó US$ 66.345.627 de valor nominal en la reapertura de sus obligaciones negociables Clase 1. Con esta operación en el mercado local, la compañía cubrió la totalidad de su programa de financiamiento por US$ 300 millones destinado a la construcción del oleoducto exportador hacia la costa de Río Negro.

La licitación despertó un fuerte interés inversor y acumuló 3.864 órdenes de compra por un total de US$ 101.255.090, lo que representó una sobredemanda del 52,6% por encima del cupo finalmente colocado, según informó la firma en su aviso de resultados.

Los títulos se adjudicaron a un precio equivalente al 98,66% de su valor nominal y conservaron un cupón fijo del 6,25% nominal anual en dólares. De acuerdo con los datos difundidos por Adcap, uno de los bancos colocadores, ese valor de corte implicó un rendimiento efectivo del 7% nominal anual en moneda estadounidense.

La tasa resultante se ubicó 75 puntos básicos por encima del rendimiento convalidado en la colocación inaugural de septiembre pasado, oportunidad en la que el consorcio había captado los primeros US$ 233,65 millones de la serie.

Según el cronograma oficial de la emisión, la integración y liquidación de los bonos se concretará el próximo lunes 30 de noviembre. Los instrumentos abonarán servicios de intereses de manera trimestral a partir del 22 de marzo de 2027, mientras que la amortización íntegra del capital se realizará en un único pago al vencimiento, fijado para el 22 de septiembre de 2030.

Conforme a lo establecido en el suplemento de prospecto, los recursos obtenidos permitirán reforzar el capital de trabajo y sostener las inversiones en activos físicos necesarias para el desarrollo, construcción y futura operación del sistema de transporte.