Santa Fe suma 12 MW de energía solar con los parques de Arrufó y San Guillermo

Arrufó y San Guillermo forman parte de un esquema de seis desarrollos solares de Coral Energía en la provincia. Foto: Gobierno de Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe inauguró los parques solares Coral Arrufó y Coral San Guillermo, en el departamento San Cristóbal. Ambos proyectos fueron desarrollados por Coral Energía, empresa del Grupo Corven, y suman 12 MW de potencia. Entregan su generación a la red de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en una región de fuerte perfil agroindustrial.

La inversión privada superó los 12 millones de dólares, según indicó la Provincia. Coral San Guillermo y Coral Arrufó cuentan con 6,27 MWp y 6,03 MWp de potencia pico instalada, respectivamente, y se conectan al sistema de distribución de la EPE mediante líneas de media tensión de 33 kV.

Las iniciativas requirieron la instalación de más de 18.000 paneles solares bifaciales sobre las rutas provinciales 23 y 39. Se espera que aporten energía equivalente al consumo de 8.000 hogares, y que permitan evitar la emisión de alrededor de 10.200 toneladas anuales de dióxido de carbono.

Participaron de las actividades la intendenta de San Guillermo, Romina López, y el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti. También estuvieron la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich, y el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa. Por Coral Energía asistieron su presidente, Juan Carlos Fernández, y el director Nahuel Vinzia, junto a autoridades locales.

Las iniciativas requirieron la instalación de más de 18.000 paneles solares bifaciales. Foto: Gobierno de Santa Fe.

Qué dijeron los presentes durante la inauguración

Durante el evento, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó las inversiones con la competitividad del sector agroindustrial, y afirmó que la potencia incorporada ayudará a estabilizar el suministro y a fortalecer ese entramado productivo. También sostuvo que la atracción de inversiones depende de un conjunto de condiciones, entre ellos mejores rutas y accesos, gas natural y energías renovables.

Por el lado de la empresa, Patricia Iraola, accionista de Grupo Corven, destacó que «inaugurar estos parques no significa solamente poner en marcha nueva infraestructura energética: significa concretar inversiones, generar oportunidades y contribuir al desarrollo humano y productivo del departamento San Cristóbal y de toda la provincia».

El senador provincial Felipe Michlig habló de un «antes y un después» para la zona. Señaló que ya hay más de 20 MW instalados que aportan al sistema interconectado, y los vinculó con otras obras en marcha en el departamento, como la repavimentación de rutas y el avance de la red de gas natural.

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, resaltó que «es muy importante para la EPE contar con una posibilidad de alimentación más y traer a la red existente una mejor tensión y posibilidad de maniobra, hoy la energía es fundamental para el desarrollo y tener este tipo de parques sustentables descentralizados generan arraigo y energía limpia».

Arrufó y San Guillermo forman parte de un esquema de seis desarrollos solares de Coral Energía en Santa Fe, que incluye los predios de Firmat y San Javier y los proyectos de Ceres y Venado Tuerto. El plan completo prevé 50 MW de potencia y una inversión superior a los 46 millones de dólares. El objetivo es reforzar el abastecimiento de hogares, industrias y establecimientos productivos y la red eléctrica provincial.