El precio del petróleo en EE.UU. se acerca al Brent y reduce una brecha histórica

Lo que parece un simple cruce de precios es, en realidad, una señal de que algo cambió: la geopolítica, la tecnología y la dinámica interna de Estados Unidos están reconfigurando el mapa energético. Foto archivo.

En el mercado del petróleo hay reglas no escritas que suelen cumplirse casi siempre. Una de ellas es simple: el Brent vale más que el WTI. Por eso, cuando esa relación se rompe o se empata, el dato deja de ser técnico y empieza a ser una señal.

En los últimos días, eso es exactamente lo que ocurrió. El precio del crudo estadounidense se acercó, e incluso superó por momentos, al del Brent, algo que no suele pasar. A primera vista puede parecer una rareza más en un mercado volátil, pero detrás hay razones que van mucho más allá de una simple variación.

Cómo informó recientemente EnergíaOn, la creciente escalada bélica en Medio Oriente provocó un fuerte impacto en los mercados internacionales de energía. En la apertura de las operaciones bursátiles, los precios del crudo cotizaron con una marcada tendencia al alza. Esta sensible suba en el valor de los barriles responde directamente a la extrema presión que ejerce la guerra sobre el suministro energético mundial.

¿Por qué es importante?

Para entender por qué importa, hay que mirar qué representa cada uno. El Brent es la referencia global, el precio que guía gran parte del comercio internacional de petróleo. Se extrae del Mar del Norte y, por su ubicación, tiene acceso directo a rutas marítimas clave. Eso lo convierte en un termómetro del mercado mundial.

El WTI, en cambio, es el crudo de referencia de Estados Unidos. Es un petróleo de muy buena calidad, más liviano y fácil de refinar. Sin embargo, su ubicación en el interior del país hace que dependa de oleoductos y logística interna, lo que históricamente lo dejó en desventaja frente al Brent en términos de precio.

Durante años, esa diferencia fue bastante estable. El Brent por arriba, el WTI por debajo. Pero esa lógica empezó a cambiar hace más de una década, cuando la revolución del shale en Estados Unidos disparó la producción. De golpe, había más petróleo del que la infraestructura podía manejar, y eso empujó el precio del WTI hacia abajo.

Desde entonces, esa brecha se volvió parte del paisaje. Por eso, cada vez que se achica o desaparece, el mercado presta atención. No es algo que ocurra porque sí. Siempre hay un motivo.

En el contexto actual, ese motivo es una mezcla de factores. Por un lado, la tensión en Medio Oriente volvió a escalar y puso en jaque una de las rutas más importantes del mundo: el Estrecho de Ormuz. Por allí pasa cerca de una quinta parte del petróleo global. Cuando esa vía se ve amenazada, el mercado reacciona.

Esa incertidumbre impacta directamente en el Brent, que refleja el pulso internacional. Cada riesgo geopolítico, cada conflicto o amenaza, se traduce en un precio más sensible a lo que pasa fuera de Estados Unidos.

Pero del otro lado también están pasando cosas. El WTI no está subiendo solo porque el Brent se mueve: tiene sus propios motores. La demanda en Estados Unidos se mantiene firme, la oferta no crece al mismo ritmo y hay límites logísticos que impiden una reacción rápida. Eso sostiene los precios en niveles altos.

A eso se suma un factor menos visible pero igual de importante: el financiero. En momentos de incertidumbre, muchos inversores se refugian en materias primas como el petróleo. Y el WTI, por su liquidez, suele ser una puerta de entrada más directa para esos flujos de dinero.

En paralelo, las decisiones de la OPEP+ siguen influyendo. El reciente acuerdo para aumentar la producción suma oferta, pero su impacto real depende de que las rutas de transporte funcionen con normalidad. Y hoy, eso está lejos de estar garantizado.

El Brent y el WTI dejaron de reflejar exactamente lo mismo. Uno habla del riesgo global; el otro, de la tensión interna de Estados Unidos. Cuando esas dos historias se separan, los precios también lo hacen. Para países como Argentina, esto no es un detalle menor. El Brent suele ser la referencia para definir precios y decisiones energéticas. Pero cuando esa referencia pierde claridad, todo se vuelve más incierto.