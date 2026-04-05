Mientras escala la tensión en Medio Oriente, el precio del petróleo supera los 110 dólares este domingo

La creciente escalada bélica en Medio Oriente provocó un fuerte impacto en los mercados internacionales de energía. En la apertura de las operaciones bursátiles, los precios del crudo cotizaron con una marcada tendencia al alza. Esta sensible suba en el valor de los barriles responde directamente a la extrema presión que ejerce la guerra sobre el suministro energético mundial.

Según la información difundida por AFP, el barril de Brent del mar del Norte aumentó un 1,16% hasta alcanzar los 110,30 dólares.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que funciona como principal referencia para los Estados Unidos, subió un 1,86% hasta tocar los 113,62 dólares.

Este complejo panorama económico se agrava tras la amenaza del presidente norteamericano, Donald Trump, quien advirtió con bombardear plantas de energía si no se libera el tránsito marítimo.

Frente al ultimátum lanzado desde Washington para reabrir el estratégico paso comercial, las autoridades iraníes redoblaron la apuesta militar.

La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) confirmó que se encuentra completando los preparativos operativos en la región para instaurar un nuevo orden.

A través de un duro mensaje, el comando naval advirtió de forma contundente: «El estrecho de Ormuz nunca volverá a su estado anterior, especialmente para Estados Unidos e Israel».

Una nueva ola de misiles contra Israel y la activación de las defensas

La tensa situación en la región escaló dramáticamente cuando el Ejército de Defensa de Israel (IDF) comunicó la identificación de lanzamientos de misiles provenientes desde Irán.

Ante este ataque aéreo, las fuerzas armadas activaron de inmediato sus sistemas de defensa antimisiles para interceptar la amenaza. En paralelo, el Comando del Frente Interior envió una directiva preventiva directa a los teléfonos móviles de los ciudadanos radicados en las zonas de mayor riesgo.

En el comunicado oficial emitido por las fuerzas israelíes, las autoridades instaron a toda la población a actuar con extrema responsabilidad y seguir las instrucciones.

El documento detalló que, tras recibir la alerta telefónica, los vecinos deben ingresar rápidamente a un espacio protegido y permanecer allí bajo resguardo. Para evitar una tragedia mayor con la caída de proyectiles, el ejército señaló que «solo se permite abandonar el lugar seguro después de recibir instrucciones explícitas de las autoridades».