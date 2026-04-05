El enigmático horario que publicó Trump a pocas horas de expirar el ultimátum a Irán: las repercusiones en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló su ofensiva verbal y amenazó con desatar un infierno si Irán no rehabilita el tránsito comercial en Medio Oriente. Después, a través de sus redes sociales, el mandatario brindó una fecha tentativa para atacar objetivos civiles si no se reabre de inmediato el estrecho de Ormuz, que permanece bloqueada desde el inicio de la guerra a fines de febrero.

Según la información difundida por las agencias internacionales AP y AFP, el líder republicano apuntó directamente contra la infraestructura vital de la república islámica.

En una publicación cargada de insultos a través de su plataforma Truth Social, Trump advirtió: «El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo junto en uno». En ese mismo escrito, exigió a Irán que abran el paso marítimo o de lo contrario aseguró que vivirán un verdadero «infierno».

Las intimidaciones del mandatario se dan en el marco del ultimátum de 48 horas que lanzó en los últimos días a las autoridades iraníes.

Tras sus primeras advertencias sobre la inminente destrucción de las centrales energéticas, el jefe de Estado pareció ampliar y precisar el límite temporal de su amenaza. En un enigmático posteo que encendió todas las alarmas diplomáticas alrededor del mundo, el presidente estadounidense simplemente publicó: «Martes, 08:00 PM» (medianoche GMT).

La dura respuesta militar de Irán y cómo siguen los ataques en Medio Oriente

La reacción de las máximas autoridades de la nación persa no se hizo esperar frente a las agresivas declaraciones provenientes desde Washington. El general Ali Abdollahi Aliabadi, representante del mando militar iraní, rechazó tajantemente el ultimátum y lo calificó como: «Una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida».

En la misma línea, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó al líder norteamericano de hundir a su propio país en el infierno por obedecer a los intereses de Israel.

A nivel internacional, el Gobierno de Rusia también condenó rápidamente las intimidaciones de la Casa Blanca y exigió abandonar el peligroso lenguaje de los ultimátums para retomar las negociaciones.

Pese a este caldeado clima retórico global, los corresponsales de prensa ubicados en Teherán reportaron un sorpresivo escenario de total indiferencia ciudadana. En los principales parques de la capital, los jóvenes continuaron con sus habituales actividades de domingo, organizando picnics y escuchando música sin evidenciar mayores preocupaciones.

Mientras la tensión dialéctica escala a niveles críticos, el conflicto armado continúa afectando severamente a los distintos países vecinos de la región.

Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos reportaron un reciente incidente sin víctimas tras un bombardeo iraní sobre el puerto comercial de Jor Fakkan.

En un frente paralelo que no da tregua, el ejército de Israel confirmó que intensificará drásticamente sus bombardeos contra el movimiento proiraní Hezbolá en el devastado territorio libanés.