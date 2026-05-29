Impulsan un cambio en las estaciones de servicio en el país: proponen incorporar cargadores para autos eléctricos 

El proyecto de «Ley de Electromovilidad» presentado en el Congreso nacional por legisladores del PRO, presenta una transformación para las estaciones de servicio de todo el país. La iniciativa establece obligaciones concretas para instalar cargadores eléctricos rápidos en playas de expendio de combustibles líquidos y GNC, incorporando al sector como pieza central del futuro esquema de movilidad sustentable en la Argentina.

El proyecto lleva las firmas de los legisladores Cristian Ritondo, María Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Martín Ardohain, Antonela Giampieri, Alejandro Finocchiaro, Fernando De Andreis y Emmanuel Bianchetti.

Según establece el escrito, todas las Estaciones de Servicio con un volumen de despacho superior a 500 metros cúbicos mensuales deberán incorporar, dentro de los dieciocho meses posteriores a la promulgación de la ley, al menos un punto de carga rápida en corriente continua con potencia mínima de 50 kW.

Al contrario de aquellas que obtengan ventas superiores a 1.500 metros cúbicos mensuales estarán obligadas a instalar dos cargadores rápidos de al menos 150 kW cada uno. La medida alcanzaría tanto a establecimientos tradicionales como a estaciones de GNC.

Las estaciones incorporarán el “Servicio de Carga de Vehículos Eléctricos” como actividad independiente de la distribución eléctrica tradicional, habilitando a operadores privados a cobrar por el suministro sin necesidad de obtener concesiones eléctricas especiales. A partir de esa definición, las Estaciones de Servicio podrían comercializar recargas mediante diferentes modalidades: cobro por kilovatio consumido, tarifa por tiempo de conexión, sesión fija o sistemas prepagos y suscripciones.

Según fija el art 12 del proyecto, se aspira a una gestión inteligente de la demanda. Los operadores de puntos de carga que gestionen simultáneamente más de diez (10) conectores deberán implementar sistemas de carga inteligente compatibles con el protocolo OCPP versión 2.0.1 o superior, que permitan la gestión dinámica de potencia, el balance de carga entre conectores y la respuesta a señales de precio o instrucciones de la red distribuidora.

La autoridad de aplicación promoverá mediante instrumentos de fomento específicos la incorporación progresiva de tecnología de carga bidireccional vehículo-red —V2G— en los puntos de mayor potencia instalada

Otro aspecto relevante para el sector es la simplificación administrativa prevista para las instalaciones. El proyecto limita la documentación que municipios y organismos podrán exigir para habilitar puntos de carga superiores a 22 kW y establece plazos máximos de aprobación. Incluso incorpora la figura del “silencio administrativo positivo”, por la cual la autorización quedaría automáticamente concedida si la administración no responde dentro del plazo previsto.

En materia técnica, la iniciativa obliga a utilizar conectores estandarizados compatibles con normas internacionales y exige interoperabilidad entre sistemas. Para carga rápida, el conector de referencia será CCS2, actualmente utilizado por gran parte de la industria automotriz global. Además, los equipos deberán cumplir normas específicas de seguridad eléctrica, protección diferencial y comunicación inteligente entre vehículo y el cargador.

El mercado de la movilidad eléctrica ya impacta en la agenda de los operadores. En el primer webinar del año de Surtidores dejó en claro qué números mirar, qué riesgos evaluar y por qué el momento de analizar el negocio es ahora.

La iniciativa fija además metas nacionales de electromovilidad hacia 2030 y 2035. Entre ellas, alcanzar al menos 2.500 puntos públicos o semipúblicos operativos en todo el país y lograr que los vehículos eléctricos e híbridos enchufables representen el 10 por ciento de las ventas de unidades nuevas hacia 2030.