El reclamo por la soberanía nuclear llega a Diputados: especialistas y trabajadores del sector discuten el futuro de la actividad

Trabajadores y especialistas de distintos organismos del sector nuclear expondrán este miércoles en la Cámara de Diputados sobre el futuro de la actividad y el impacto de las políticas oficiales. Foto gentileza.

Trabajadores y especialistas del sector nuclear argentino llevarán este miércoles su reclamo a la Cámara de Diputados, donde plantearán sus cuestionamientos al rumbo que tomó la actividad durante la gestión de Javier Milei y analizarán el impacto de las medidas oficiales sobre una cadena considerada estratégica para el país.

La reunión informativa se realizará a las 10 en la Comisión de Economía de la Cámara baja y contará con representantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Dioxitek, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), CAREM 25, el Instituto Balseiro, INVAP y universidades nacionales. También participarán expositores de distintas provincias, entre ellas Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Formosa y Río Negro.

El planteo se produce en un momento particular para la actividad nuclear. Mientras distintos países avanzan en nuevos proyectos para ampliar su generación nuclear y crece la demanda internacional vinculada al sector, Argentina discute cambios en el esquema de funcionamiento y financiamiento de sus empresas y organismos nucleares.

Las tres centrales nucleares argentinas —Atucha I, Atucha II y Embalse— aportan de manera estable entre el 7% y el 8% de la electricidad del Sistema Argentino de Interconexión. Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa una transformación de Nucleoeléctrica Argentina que contempla la incorporación de capital privado, aunque el Estado conservaría el 51% de las acciones y los derechos de voto.

Ese escenario es uno de los ejes del reclamo que llegará al Congreso. Los trabajadores y especialistas convocados buscan discutir qué lugar tendrá el Estado en el desarrollo de la actividad y qué impacto pueden tener las decisiones oficiales sobre las capacidades científicas, tecnológicas e industriales construidas durante décadas.

El debate también alcanza a la minería de uranio, un eslabón de la cadena nuclear. Argentina cuenta con recursos de este mineral, pero actualmente debe recurrir a importaciones para abastecer las necesidades de sus centrales. La recuperación de la producción local aparece así vinculada a la discusión sobre el autoabastecimiento y el desarrollo de una cadena nuclear integrada.

La cuestión adquiere mayor relevancia ante el crecimiento de la demanda mundial de energía nuclear. El interés internacional incluye tanto la construcción de nuevas centrales como el desarrollo de reactores modulares y tecnologías que requieren el abastecimiento de combustible nuclear. En ese escenario, el uranio vuelve a ocupar un lugar estratégico dentro de las políticas energéticas de distintos países.

La discusión en Diputados buscará poner en perspectiva ese escenario internacional con las decisiones que se están tomando en Argentina. Entre los temas previstos figuran el peso de la energía nuclear en la matriz energética, las exportaciones del sector, su articulación con la industria nacional, el rol del uranio y la rentabilidad de las empresas vinculadas a la actividad.

El reclamo, de esta manera, no se limita a la situación de un organismo o empresa en particular. El planteo apunta a discutir qué modelo de desarrollo tendrá la actividad nuclear argentina en los próximos años, en un contexto en el que el sector vuelve a ganar relevancia a nivel global y en el que el país también busca definir qué hará con sus recursos de uranio y con las capacidades tecnológicas desarrolladas durante décadas.

La matriz energética nacional

Mañana, durante la jornada también se analizará el peso de la energía nuclear en la matriz energética argentina, el desarrollo de tecnología nacional y la articulación del sector con la industria.

Otro de los puntos previstos será el análisis de las exportaciones vinculadas a la actividad nuclear y el rol del uranio natural dentro de la cadena tecnológica nacional. Además, se abordará la situación económica y la rentabilidad de las empresas que integran el sector.

La actividad podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de la Cámara de Diputados, disponible en el siguiente link: youtube.com/live/QEA25iqoiE0?si=xZ2NJizVBEim_Xxf .

La reunión se plantea como un espacio para discutir el desarrollo de una actividad considerada estratégica por sus capacidades tecnológicas, industriales y energéticas, en un contexto de cambios en las políticas públicas destinadas al sector nuclear.