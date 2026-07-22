El sector energético captó más de US$ 5.300 millones y lideró las emisiones de obligaciones negociables

El mercado de obligaciones negociables registró un crecimiento interanual del 8% en el primer semestre de 2026 y el sector energético volvió a liderar la demanda de financiamiento corporativo. Foto gentileza.

El sector energético se consolidó como el principal demandante de financiamiento corporativo durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un informe elaborado por RICSA ALyC, las empresas de energía concentraron el 55,1% del volumen total de obligaciones negociables (ON) emitidas entre enero y junio, con colocaciones por US$ 5.307 millones sobre un mercado que alcanzó los US$ 9.632 millones.

Tabla gentileza Ricsa.

El informe señala que durante los primeros seis meses del año se realizaron 169 emisiones de obligaciones negociables por un monto total de US$ 9.632 millones, un 8% más que en igual período de 2025. Además, la actividad mostró una fuerte aceleración en el segundo trimestre: mientras entre enero y marzo se colocaron US$ 3.956 millones, entre abril y junio el volumen ascendió a US$5.676 millones, lo que representa un incremento del 43% respecto del trimestre previo.

En ese contexto, el sector energético explicó más de la mitad del financiamiento obtenido en el mercado, pese a representar solo el 14% de las series emitidas. El informe destaca que la participación del sector aumentó ocho puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025, consolidando su liderazgo dentro del mercado de deuda corporativa.

Los protagonistas

Entre los principales emisores se ubicó YPF, con tres colocaciones que totalizaron US$ 833 millones. Le siguieron Edenor, con tres emisiones por US$ 700 millones; Pampa Energía, con US$ 640 millones; Vista Energy Argentina, con US$ 617 millones; y Pluspetrol, con US$ 500 millones. En conjunto, estos cinco emisores explicaron el 62% del volumen emitido por el sector energético.

Tabla gentileza Ricsa.

El estudio también resalta la elevada concentración del mercado. Los diez principales emisores representaron el 90,8% del volumen total colocado por las empresas de energía, equivalente a la mitad de todas las obligaciones negociables emitidas en el semestre. Solo YPF, Pampa Energía y Edenor concentraron el 41% del financiamiento total obtenido durante el período.

Tabla gentileza Ricsa.

Otro de los rasgos distintivos fue la dolarización del financiamiento. Según RICSA, el 99,4% de las colocaciones del sector energético se realizaron en dólares. Además, algunas emisiones alcanzaron plazos superiores a los 12 años. Vista Energy registró la mayor duración promedio, con 146,1 meses, seguida por Pampa Energía, con 139,8 meses.

En cuanto al costo del financiamiento, la tasa promedio en dólares se ubicó en torno al 8% nominal anual, por encima del 7,3% registrado en el mismo período de 2025. Sin embargo, el informe advierte una creciente dispersión entre emisores. El spread llegó hasta 640 puntos básicos entre Pampa Energía, que logró financiarse al 5%, y CGC, que pagó una tasa del 12%.

Más del 60% de las emisiones del sector se concentró en una franja de tasas de entre el 8% y el 10% nominal anual, configurando una referencia para el mercado energético. No obstante, el estudio destaca que el plazo ya no es el principal determinante del costo del financiamiento.

Mientras Vista Energy y Pampa Energía obtuvieron fondos a más de diez años con tasas inferiores al 8%, empresas como Crown Point y CGC debieron pagar entre el 11% y el 12% para emisiones de apenas dos o tres años.

El informe concluye que esta diferencia refleja una discriminación crediticia cada vez más marcada entre los emisores. En ese escenario, el mercado comienza a establecer una curva de crédito propia para el sector energético, donde el perfil de riesgo de cada empresa pesa más que el plazo de la deuda al momento de definir las condiciones de financiamiento.