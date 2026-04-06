Energía para tu Hogar: alta demanda en Bariloche durante la primera semana de inscripción

El programa Energía para tu Hogar -antes conocido como Plan Calor Gas- se realiza durante los meses más fríos del año. Foto: gentileza.

A una semana desde que se habilitaron los registros, 850 personas de San Carlos de Bariloche se inscribieron al programa provincial «Energía para tu Hogar«. El fin del mismo es poder acceder a la recarga gratuita de garrafas.

La cifra “demuestra una importante respuesta de la comunidad” en los primeros días de inscripción, así como “ratifica la necesidad de esta política pública”, aseguraron desde el Gobierno de Río Negro a través de un comunicado.

El programa de asistencia Energía para tu Hogar -antes conocido como Plan Calor Gas- se realiza durante los meses más fríos del año con el objetivo de proveer garrafas a la población, priorizando aquellas zonas donde no llegan las redes de gas natural u otras alternativas de almacenamiento.

La convocatoria se dirige exclusivamente a los habitantes de Bariloche, que pueden completar su solicitud mediante un formulario web habilitado por la Provincia.

Energía para tu Hogar: ¿Cómo inscribirse?

Podrán solicitar el beneficio quienes no cuenten con gas de red ni gas a granel (GLP), tengan DNI con domicilio en la ciudad, residan en una única vivienda y cuenten con ingresos netos por debajo de la canasta básica total, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

Quienes estén interesados en inscribirse al programa tienen tiempo para registrarse hasta el 30 de abril, a través de un sistema parecido al utilizado el año pasado, mediante el siguiente enlace.

Para realizar consultas, están habilitados los números 294 4634059 y 299 6918932, a los que se puede comunicar mediante WhatsApp. También hay atención presencial en Onelli 1450, 1° piso, de lunes a viernes, de 9 a 14.

En el resto de las localidades donde también se distribuyen garrafas habitualmente, la información podrá consultarse de manera presencial en las áreas de Desarrollo Humano de cada municipio.

Mientras tanto, la Provincia asegura que continúa trabajando en ajustes logísticos para iniciar la distribución de garrafas en junio.