Energías renovables y blockchain: Córdoba impulsa un parque solar comunitario bajo un modelo tokenizado

Será el parque solar de mayor escala en la provincia bajo esta modalidad. Foto: Gobierno de Córdoba.

El Gobierno de Córdoba avanza con el desarrollo del Parque Solar Comunitario Virtual Tokenizado en Río Cuarto, que permitirá a empresas de distintos sectores y localidades compartir los beneficios de la generación de energía renovable mediante un sistema que combina generación distribuida y tecnología blockchain.

El proyecto tendrá una potencia inicial de 1,2 megavatios (MW) y contará con 1.886 módulos fotovoltaicos. Se estima que producirá alrededor de 1.884 megavatios hora (MWh) de energía durante su primer año de funcionamiento.

Desde la Provincia afirmaron que la iniciativa es la primera del país en reunir a empresas privadas de diferentes sectores y ciudades bajo un esquema de generación compartida virtual tokenizada. Además, será el parque de mayor escala de Córdoba bajo esta modalidad.

El sistema permitirá asignar a cada empresa participante una proporción de la energía generada, que podrá computarse como autoconsumo virtual aunque sus instalaciones estén ubicadas en distintos puntos de la provincia. Para eso, contará con medidores inteligentes que vincularán la producción del parque con los consumos de cada socio.

Cómo funcionará el parque solar tokenizado

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la incorporación de una billetera de energía renovable basada en tecnología blockchain, que registrará mediante tokens la participación de cada socio.

A través de contratos inteligentes, el sistema permitirá asignar automáticamente los créditos correspondientes a la energía inyectada a la red. Cada kilovatio hora (kWh) de energía renovable inyectado se asociará a un token, que podrá transferirse o utilizarse como respaldo de un certificado verificable.

De esta manera, las empresas podrán participar de la generación solar sin necesidad de instalar paneles fotovoltaicos en sus propios establecimientos. El esquema busca ampliar el acceso a las energías renovables y facilitar la participación de compañías que tienen sus consumos distribuidos en diferentes localidades.

La nueva incorporación fue supervisada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, quien recorrió los trabajos junto al secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur; el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló; el subsecretario de Infraestructura Hídrica, Juan Pablo Toneatto; el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas; y representantes de HINS y Proyecta S.A., empresas co-desarrolladoras del proyecto.

Las obras y una segunda etapa de expansión

En cuanto al avance de la construcción, la obra de baja tensión ya fue finalizada, mientras que los trabajos de media tensión registran un avance del 98%. También está definido el punto de conexión del parque a la red eléctrica.

El proyecto contempla una segunda etapa que permitirá incorporar más de 1 MW de potencia fotovoltaica y sumar nuevos participantes, ampliando su capacidad de generación.