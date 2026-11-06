Convencional en Mendoza: redujeron al 6% las regalías de El Sosneado para sostener su producción

El Gobierno de Mendoza aprobó una reducción excepcional de regalías para el área El Sosneado, operada por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), con el objetivo de sostener la producción, extender la vida útil del yacimiento y promover inversiones.

La medida se realizó a través de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Ambiente, y establece una alícuota del 6% en reemplazo del régimen anterior. El beneficio está sujeto al cumplimiento de un nuevo programa de inversiones y a controles técnicos por parte de la Provincia.

«En Mendoza entendemos que sin confianza y sin incentivos claros no hay inversión sostenible. Por eso combinamos incentivos técnicos y financieros con estabilidad jurídica e institucional, que son nuestro sello distintivo», sostuvo el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

Qué contempla la medida

El Sosneado es un yacimiento maduro que presenta una declinación natural de su producción. En octubre de 2025, la producción promedio por pozo era de 1,2 metros cúbicos diarios de petróleo y los fluidos extraídos presentaban un elevado porcentaje de agua, según la información presentada por la concesionaria.

Frente a estas condiciones, la Dirección de Hidrocarburos evaluó los resultados de las campañas de perforación realizadas entre 2022 y 2024, y determinó que la ejecución de un nuevo pozo de desarrollo presentaba riesgos de pérdida económica. Por ese motivo, concluyó que la reparación de los pozos existentes ofrecía mejores posibilidades de recuperar producción.

El decreto autoriza a reemplazar la perforación de un pozo de desarrollo pendiente por diez reparaciones. Cinco de ellas ya fueron ejecutadas, por encima de sus compromisos originales, mientras que las otras cinco deberán realizarse entre 2026 y 2030, con una inversión de US$ 1 millón.

A esas intervenciones se suma un programa adicional de inversiones por US$ 2,2 millones. Contempla tres reparaciones de pozos por US$ 600.000, la conversión de dos pozos a inyectores para un proyecto piloto de recuperación secundaria por US$ 400.000 e inversiones en instalaciones de superficie y otros conceptos por US$ 1,2 millones.

Desde la Provincia sostuvieron que el proyecto piloto de El Sosneado, con la conversión de dos pozos a inyectores, permitirá evaluar la respuesta del reservorio a la inyección. Si los resultados son favorables, podría abrir el camino a un desarrollo de mayor escala. La empresa deberá presentar sus resultados preliminares en un plazo máximo de 24 meses desde la notificación del decreto.

Como parte de la medida, PCR deberá acreditar el cumplimiento de las inversiones, presentar informes técnicos y constituir una garantía equivalente al 20% del programa adicional aprobado (US$ 440.000). Asimismo, tendrá 90 días corridos desde la notificación para presentar una nueva propuesta de inversiones contingentes que mantenga un valor económico e impacto social similares a los establecidos en la prórroga anterior.

Los demás proyectos desarrolla PCR en Mendoza

La readecuación de las condiciones de El Sosneado se suma a otros proyectos que PCR ya desarrolla en Mendoza, tanto en áreas de explotación convencional como en nuevos bloques exploratorios.

Entre los principales proyectos se encuentran Llancanelo y Llancanelo R, con un plan de inversión de hasta US$ 120 millones, que contempla una primera etapa superior a US$ 56 millones destinada a la perforación de pozos y la infraestructura de tratamiento.

La compañía también asumió un compromiso exploratorio inicial de US$ 3,593 millones en el área Río Atuel, adjudicada en septiembre de 2026, para desarrollar actividades durante los primeros tres años.

Además, cuenta con un compromiso de inversión de US$ 20 millones en Puesto Rojas, Cerro Mollar y La Brea, destinado a la continuidad de la explotación y la optimización de la producción en áreas convencionales.