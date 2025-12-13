Escuder de Pluspetrol: «Estamos listos para contribuir al desarrollo del país de manera significativa»

Por Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol

En un contexto global donde la energía es fundamental para el desarrollo económico, desde Pluspetrol buscamos ser un actor relevante del sector. A lo largo de los años, hemos demostrado nuestro compromiso con el crecimiento de nuestras operaciones y, en ese marco, la Cuenca Neuquina ha sido un escenario estratégico en el que hemos forjado un papel protagónico que nos llena de orgullo.

Hoy somos un referente en la operación de yacimientos no convencionales, en el desarrollo de campos de gas de alta presión, y en la extracción de crudo en yacimientos maduros con recuperación secundaria y terciaria.

Nos destacamos en nuestra posición en Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios no convencionales de hidrocarburos del planeta. Los principales yacimientos de hidrocarburos no convencionales son La Calera, Bajo del Choique-La Invernada, Pampa de las Yeguas, Los Toldos 1 Sur, Aguada Villanueva y Meseta Buena Esperanza.

Además, operamos El Corcobo, un yacimiento de petróleo convencional ubicado en las provincias de La Pampa y Mendoza.

En los últimos años, desde Pluspetrol hemos reafirmado nuestro compromiso con el sector energético argentino mediante inversiones significativas, que han permitido incrementar nuestros resultados, con nuevas instalaciones y equipos logrando nuestra expansión en Vaca Muerta.

En 2024, sin contar adquisiciones, invertimos USD 600 millones y en 2025, USD 1000 millones, en nuestro yacimiento La Calera y en Bajo del Choique – La Invernada, manteniendo un compromiso sostenido con la provincia del Neuquén. Asimismo, lo fue la adquisición de los activos en el área norte de la formación Vaca Muerta: Bajo del Choique – La Invernada, Pampa de las Yeguas y Los Toldos 1 Sur.

Pluspetrol logró cuadruplicar la producción de Bajo del Choique en menos de un año.

Estas inversiones forman parte de nuestro plan de desarrollo a largo plazo, con foco en la optimización de las operaciones y resultando en un incremento sustancial de la producción, contribuyendo en la matriz energética nacional.

Nuestra apuesta por el crecimiento no solo se centra en la expansión de Pluspetrol, sino que también impulsa a toda la cadena de valor del sector con foco en la seguridad de procesos.

Al invertir en la capacitación del personal local, en investigación y en la mejora de procesos, contribuimos a fortalecer la industria energética en su conjunto, creando un ecosistema robusto capaz de enfrentar los desafíos del mercado local y global.

En 2025, el sector energético en Argentina alcanzó un récord de producción, atrayendo tanto a jugadores locales como extranjeros. En este contexto, Pluspetrol, con casi 50 años de historia en el país, se encuentra en una posición privilegiada para liderar lo que está por venir. Nuestra presencia en Argentina refleja la confianza en el potencial del país.

Una de las áreas estrella de la operadora en Vaca Muerta es La Calera.

En La Calera, junto a nuestro socio YPF, estamos continuamente aumentando la capacidad de procesamiento a 14,5 MMm3/d y 4.800 m3 d de condensado. En 2024 finalizamos la obra de nuestra nueva planta de Procesamiento (CPF), y en 2025 ya ampliamos lo que nosotros llamamos “la CPF 1.5” para alcanzar los 30.000 barriles y apuntar a seguir creciendo.

Estamos además muy orgullosos de compartir que, a partir del gas de La Calera, desde mayo 2025 Pluspetrol es el principal exportador de gas hacia Uruguay.

Con respecto a nuestro otro gran activo, Bajo del Choique – La Invernada, nos propusimos un plan ambicioso y estamos muy contentos de haberlo cumplido: cuadruplicamos la producción en menos de un año, recibimos el activo produciendo 5.600 bpd y ya estamos en 20.000 bpd. Lo hicimos sumando equipos y facilidades de procesamiento.

Otro punto a destacar fue nuestra incorporación al proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), junto a las operadoras más relevantes del país. El VMOS es un oleoducto estratégico de más de 600 kilómetros que logrará exportar crudo desde Vaca Muerta, fundamental para la economía argentina, con capacidad para mover más de 550.000 barriles diarios.

En el marco de su estrategia de crecimiento, en 2025 la compañía adquirió una nueva División de Servicios de Fractura bajo el nombre de SPI, para ofrecer servicios a la industria y continuar desarrollando nuevas oportunidades.

Este desarrollo implica la creación de empleo, el fortalecimiento de la infraestructura local y la promoción de un crecimiento sostenible, que respete tanto el medio ambiente como las comunidades adyacentes.

A través de nuestro plan de inversión social, hemos establecido lazos sólidos con las comunidades cercanas, asegurando que el progreso económico beneficie a sus habitantes. En ese marco, durante este año llevamos adelante numerosas iniciativas en conjunto a la provincia del Neuquén en proyectos estructurados en los tres ejes que componen nuestra estrategia de responsabilidad social: educación, producción y fortalecimiento institucional.

En el eje educación, por ejemplo, renovamos nuestro compromiso con las becas Gregorio Álvarez apoyando a 25.000 becados; también el Programa de acompañamiento a Comunidades Escolares para 300 escuelas primarias y secundarias; la Tecnicatura en Seguridad e Higiene para 100 alumnos en la localidad de Añelo. En el eje producción, llevamos adelante el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Proveedores Locales donde participaron 8 empresas y lideramos IMPACTA Neuquén junto a la provincia, beneficiando a más de 300 personas y sus emprendimientos. En el eje fortalecimiento Institucional impulsamos la obra del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Añelo y el Centro de Día de Añelo, entre otras acciones muy relevantes para la comunidad.

El papel de Pluspetrol en el desarrollo energético de Argentina es indiscutible. Con una visión clara y un compromiso firme, nos posicionamos como un motor de crecimiento. A medida que el país enfrenta nuevos desafíos y oportunidades en el sector energético, estamos preparados para liderar el camino hacia un futuro brillante y sostenible para todos.

Este es un momento único donde la colaboración entre el sector privado, el gobierno y las comunidades locales es esencial para construir un futuro energético que beneficie a todos. Desde Pluspetrol, estamos listos para enfrentar estos desafíos y contribuir al desarrollo del país de manera significativa