Patricia Bullrich sobre la reforma del Código Penal que presentó Javier Milei: «El que las hace, las paga»

El presidente Javier Milei presentó el nuevo Código Penal que buscará lanzar en el segundo tramo de su Gobierno y a las pocas horas, la ministra Patricia Bullrich, salió a respaldarlo. La senadora recientemente electa, aseguró que es necesario endurecer las penas actuales para terminar con los delitos y resaltó que con las reformas del Gobierno va a queda firme su lema de «el que las hace, las paga».

La ministra remarcó la necesidad de actualizar la normativa penal de manera que se pueda afrontar de forma más rigurosa los delitos con sanciones más severas para los crímenes violentos, los robos y terminar con la impunidad.

Bullrich comparó la reforma con la normativa penal actual y aseguró que es «un código fuerte», luego destacó que en la actualidad «el 87% de los delitos son excarcelables». En este sentido manifestó que la reforma creada por el Gobierno se regirá bajo el lema de «el que las hace, las va a pagar».

«Quedó un código excelente que toma todos los temas y sobre todo, todos los delitos que nunca se contemplaban», expresó Bullrich después de anticipar que el conjunto de leyes serán enviados al Congreso para su tratamiento.

Detalles de la reforma del Código Penal

La ministra y senadora, en una entrevista con La Nación, detalló que la propuesta del Gobierno aglutina parches y reformas anteriores, además comentó que incorpora instrumentos como la ley antimafia ya vigente en Argentina. «Queremos terminar con la impunidad de aquellos que hacen y no las pagan», señaló.

A su vez Bullrich informó que otro de los elementos que se busca introducir en el nuevo Código Penal es la imprescriptibilidad de los delitos graves. De acuerdo a esto mencionó que los casos de abuso sexual infantil, homicidios y secuestros podrán ser juzgados independientemente del tiempo transcurrido desde que se cometieron.

Respecto a los crímenes contra la vida de las personas, la ministra agregó que la reforma prevé que el homicidio simple tenga un piso de treinta años de prisión y condenas aún más extensas en casos agravados.

«Necesitamos que se termine la idea de que robar, matar ni hablar, pero que robar no tiene ninguna consecuencia«, concluyó.

Con información de Infobae