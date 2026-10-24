FECENE destacó el compromiso de Neuquén y de YPF para fortalecer a los proveedores locales de Vaca Muerta

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) destacó el compromiso del Gobierno provincial y de YPF para fortalecer la participación de las empresas neuquinas en la cadena de valor de la industria energética. Tras una reunión con el gobernador Rolando Figueroa y el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, la entidad informó que se avanzó en una agenda de trabajo centrada en contrataciones, desarrollo de proveedores, financiamiento y seguimiento de compromisos.

En un comunicado, FECENE agradeció la disposición al diálogo de las autoridades y sus equipos, y señaló que el encuentro permitió abordar aspectos estratégicos para el desarrollo de las empresas locales, en línea con los objetivos de la Ley Provincial 3338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina.

Buscan ampliar la participación de empresas neuquinas en YPF

Uno de los principales ejes de la reunión fue la necesidad de ampliar las oportunidades para que las empresas locales participen en los procesos de licitación, contratación y compras de YPF.

La propuesta apunta a integrar a más proveedores neuquinos en la cadena de abastecimiento de la petrolera y generar condiciones para que puedan acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

También se planteó mejorar la comunicación de los resultados de las evaluaciones técnicas que realiza YPF a sus proveedores. Según FECENE, contar con esa información permitirá identificar oportunidades de mejora y fortalecer las capacidades de las empresas.

En ese marco, la federación prevé trabajar junto con el Centro PyME-ADENEU en programas de acompañamiento y desarrollo destinados a mejorar las capacidades técnicas, operativas y competitivas de los proveedores locales.

Financiamiento para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

El acceso al financiamiento fue otro de los temas abordados durante el encuentro. La entidad destacó la importancia de contar con herramientas que faciliten el capital de trabajo y permitan afrontar las inversiones necesarias para responder a las crecientes demandas de la industria energética.

En particular, mencionó las líneas de financiamiento a tasas preferenciales anunciadas por el Gobierno provincial a través del Banco Provincia del Neuquén, además de las herramientas que YPF está desarrollando para mejorar las condiciones de financiamiento de sus proveedores.

El objetivo es que las empresas neuquinas puedan disponer de recursos para sostener sus operaciones, ampliar sus capacidades y competir en mejores condiciones dentro de la cadena de abastecimiento del sector.

Acordaron hacer un seguimiento de los compromisos

Durante la reunión también se definió avanzar en una metodología de trabajo conjunto que permita evaluar periódicamente los avances, detectar oportunidades de mejora y dar continuidad a la agenda de desarrollo de proveedores locales.

Desde FECENE remarcaron la importancia de la articulación entre el Gobierno provincial, YPF y las cámaras empresariales para fortalecer la cadena de valor neuquina.

“El crecimiento de Vaca Muerta debe traducirse en más oportunidades para las empresas neuquinas, mayor competitividad, nuevas inversiones y generación de empleo local”, sostuvo la entidad en el comunicado.

La federación, integrada por ACIPAN, ADINEU, CAMARCO Delegación Neuquén, CAPESPE y CEIPA, reafirmó su compromiso de continuar trabajando para ampliar la participación de las empresas provinciales en la industria energética y consolidar el desarrollo del sector como motor de crecimiento para Neuquén.