Fundación Laureus y Vista Energy abren convocatoria para financiar proyectos deportivos en Neuquén y Cipolletti

Vista Energy anunció una nueva edición del programa “Alentando el Deporte”, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo deportivo y comunitario en la provincia de Neuquén y en la ciudad de Cipolletti. El programa se desarrolla en alianza con la Fundación Laureus Argentina y con el acompañamiento de gobiernos provinciales y municipales.

A través de esta convocatoria, atletas amateurs y organizaciones deportivas podrán presentar proyectos que serán evaluados por un jurado integrado por representantes de la empresa y de la fundación. Los seleccionados recibirán apoyo económico para potenciar sus carreras deportivas o mejorar la infraestructura y funcionamiento de sus instituciones.

Los atletas amateurs y organizaciones deportivas interesados deberán completar el formulario de inscripción y presentar la documentación requerida antes de la fecha de cierre.

La información y los requisitos para participar están disponibles en el sitio web de la Fundación Laureus Argentina. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de abril, mientras que los proyectos ganadores se anunciarán durante el mes de junio.

Neuquén: tercera edición

El lanzamiento oficial en Neuquén se realizó en el predio de la Ciudad Deportiva. Durante la presentación, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia, Josefina Codermatz, destacó la importancia de articular iniciativas entre el sector público y privado para fortalecer el deporte.

“Esta iniciativa es una herramienta más que desde el Gobierno de la provincia decidimos acompañar en favor de nuestros deportistas, impulsando la articulación entre lo público y lo privado”, señaló la funcionaria, en línea con la política deportiva impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

Del acto también participó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, quien subrayó que el programa apunta a fortalecer las prácticas deportivas y acompañar tanto a atletas como a organizaciones en el desarrollo de sus proyectos.

Por parte de la empresa, el líder de Relaciones Institucionales de Vista, Javier Van Houtte, explicó que la convocatoria está abierta a deportistas y organizaciones de toda la provincia para presentar iniciativas durante los próximos meses.

En esta edición se seleccionarán hasta 10 deportistas, que podrán recibir un apoyo de hasta 4 millones de pesos cada uno, y hasta 7 organizaciones deportivas, que accederán a hasta 12 millones de pesos para proyectos de mejora. En total, la empresa destinará 124 millones de pesos para acompañar el desarrollo de iniciativas deportivas.

Cipolletti: quinta edición

En Cipolletti el programa alcanzará su quinta edición, impulsado por Vista junto con la Fundación Laureus y los gobiernos local y provincial.

Desde 2022, la iniciativa ya acompañó a 22 deportistas y 10 organizaciones deportivas de la comunidad. Para esta nueva convocatoria se seleccionarán hasta seis deportistas, con apoyos de hasta 4 millones de pesos, y tres organizaciones deportivas, que podrán recibir hasta 12 millones de pesos.

La selección de los proyectos se realizará en el marco de la Ley provincial 5245, que promueve el desarrollo del deporte mediante el aporte de empresas que operan en la provincia de Río Negro.

Además, los proyectos que no resulten seleccionados en el programa podrán ser postulados ante la Secretaría de Deportes provincial para buscar financiamiento a través de otras empresas bajo el mismo régimen.