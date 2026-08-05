Preocupación por la salud de Rubén Rada: fue internado de urgencia por una neumonía bilateral

El reconocido músico uruguayo Rubén Rada, de 83 años, permanece internado en Montevideo tras ser diagnosticado con una neumonía bilateral. Aunque el cuadro obligó a suspender su agenda artística, desde su entorno aseguraron que evoluciona favorablemente, se encuentra estable y mantiene un muy buen ánimo.

La salud de Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la música uruguaya y referente del candombe, el jazz y el rock rioplatense, generó preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que debió ser internado de urgencia por una afección respiratoria.

De acuerdo con la información difundida en Uruguay, el artista fue diagnosticado con una neumonía bilateral, por lo que permanece bajo estricto control médico mientras continúa con el tratamiento correspondiente.

Cuál es el estado de salud de Rubén Rada

Si bien el diagnóstico obligó a modificar sus actividades, las noticias que llegan desde su entorno son alentadoras.

Según trascendió, Rada evoluciona de manera favorable, permanece estable, responde bien al tratamiento y conserva el buen humor que siempre lo caracterizó, un dato que lleva tranquilidad tanto a su familia como a sus seguidores.

Por el momento no se informó una fecha estimada de alta médica y los profesionales prefieren mantenerlo en observación hasta comprobar una evolución sostenida.

Los proyectos que quedaron en pausa

Antes de su internación, el músico se encontraba preparando su participación en el homenaje a la histórica banda uruguaya Tótem, previsto para los días 10 y 11 de octubre.

El espectáculo iba a contar con Rada como una de sus principales figuras, aunque su presencia quedó momentáneamente en suspenso mientras se prioriza su recuperación.

Además, el artista continuaba al frente de ¿Quién va a cantar?, el ciclo que conduce a través de YouTube y que cosechó una importante repercusión entre sus seguidores.

Los antecedentes de salud del músico

No es la primera vez que Rubén Rada enfrenta problemas de salud.

En 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria tras presentar un inconveniente cardíaco, mientras que en 2017 debió ser internado a causa de un pico de presión arterial.

A pesar de esos episodios, el músico logró retomar su actividad artística y continuó ofreciendo conciertos, grabando discos y desarrollando nuevos proyectos.

Quién es Rubén Rada

Con una trayectoria de más de seis décadas, Rubén Rada es considerado uno de los músicos más influyentes de Uruguay.

Su obra fue clave para la difusión del candombe beat, un género que fusionó los ritmos afro-uruguayos con el rock, el jazz, el funk y el pop, convirtiéndose en una referencia para varias generaciones de artistas en toda América Latina.

A lo largo de su carrera editó decenas de discos, integró grupos históricos como El Kinto y Tótem y recibió numerosos reconocimientos por su aporte a la música y a la cultura uruguaya.