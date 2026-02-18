GeoPark fue elegida como una de las compañías de petróleo y gas con mejor desempeño a nivel mundial

El Anuario de Sostenibilidad de S&P Global es una de las métricas más utilizadas por inversionistas y analistas en el mundo. Foto: archivo.

La petrolera independiente GeoPark fue elegida como una de las diez empresas con mejor desempeño del mundo, en el sector de los hidrocarburos. Se trata de la segunda vez consecutiva en la que fue incluida dentro el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global, una evaluación de alcance global que reconoce a las compañías con mejor desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG) en 59 industrias.

La selección se derivó de los resultados de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global, que en esta edición evaluó a 9.200 empresas a nivel mundial. En este contexto, es la primera vez que GeoPark se logra ubicar entre las diez empresas de mejor desempeño del sector Oil & Gas – Upstream & Integrated, dentro de 109 empresas evaluadas.

En Colombia y Argentina, países donde opera la compañía, este reconocimiento también fue otorgado a otras organizaciones referentes en la gestión ambiental, social y de gobernanza. Este es el caso de Grupo Argos, Grupo Cibest (Bancolombia), ISA, Terpel y YPF, entre otras, según indicó Geopark en un comunicado.

En la evaluación, el desempeño la empresa fue destacado especialmente en aspectos como transparencia y reporte, ética de los negocios, gestión y política ambiental, salud y seguridad en el trabajo, gestión de energía y derechos humanos.

Qué dijeron desde GeoPark tras el reconocimiento

La elección implica un gran impulso para la compañía, debido a que el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global es una de las métricas más utilizadas por inversionistas y analistas en el mundo, para evaluar y comparar el desempeño en sostenibilidad de empresas en diferentes sectores.

Al respecto, el CEO de GeoPark, Felipe Bayon, afirmó que «este reconocimiento refleja nuestro compromiso para que la sostenibilidad sea el eje sobre el que gestionamos el negocio, siempre con la misión de generar valor para los grupos de interés, entre ellos las comunidades vecinas a nuestra operación»

«La evaluación de S&P Global muestra la consistencia con la que ejecutamos esta estrategia, pensando siempre en la protección del medio ambiente, la aplicación de los mejores estándares de gobierno corporativo y la generación de beneficios económicos que se irrigan en las comunidades. Crecemos junto con nuestros grupos de interés, impulsando su desarrollo de manera sostenible” añadió.