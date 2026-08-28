Una participante de Popstars sorprendió a Nicki Nicole con su voz: así fue su versión de un éxito de Nathy Peluso

Popstars cumplió con su cuarto programa en Telefe y la noche del jueves dejó un divertido momento del cual fue protagonista una integrante del jurado del reality. Nicki Nicole quedó cautivada por la voz de una participante que sorprendió con su propia versión de un éxito de Nathy Peluso.

La divertida reacción de Nicki Nicol a la presentación de una participante

La participante que hizo bailar a la cantante rosarina fue Juana Nieto quien el multitudinario casting de Parque Roca llamó la atención tanto de Nico Vázquez como de las cámaras por utilizar un buzo de Moria Casán y Susana Giménez.

En la emisión del jueves, Juana le comentó al jurado que había preparado “Buenos Aires” (Nathy Peluso), “Love song” (Adele) y “Soy” (Lali), inclinándose finalmente por la primera opción.

Su presentación fue tan destacada que hizo que Nicki arrojara los papeles de la mesa y se pusiera a bailar. «Desde que entró, yo ya sabía que la iba a romper (…) Tenés buena voz y groove, es una combinación espectacular”, expresó la rosarina cuando Juana terminó de cantar.

Por su parte, Ángela Torres resaltó que la participante inició un tono arriba en la canción y lo resolvió sin inconvenientes, mientras que Charly García también la llenó de elogios durante su devolución.

“Tenés un cañón en la voz y cantás hermoso. Mi único consejo es que es tan importante tu fuerza como tu contención y matiz. Tenés que encontrar los lugares para sorprender con la potencia o con la sencillez. Si aprovechás un tema para hacer las dos cosas, vas a ver lo que sucede. Felicidades”, comentó el mexicano antes de otorgarle a Juana el pase a la próxima etapa de Popstars.