El Gobierno congeló en el Senado los pliegos de los jueces que fallaron a favor de Claudio «Chiqui» Tapia

Los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway durante su exposición en la Comisión de Acuerdos del Senado. (Foto: Clarín Fotografía)

En medio de la disputa con la AFA, el gobierno de Javier Milei resolvió congelar en el Senado el ascenso de los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway a la Cámara Penal Económica. La Casa Rosada puso los pliegos bajo estricta revisión política tras detectar fallos y resoluciones previas de ambos magistrados que terminaron favoreciendo a Claudio «Chiqui» Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la Casa Rosada no prevé por el momento retirar formalmente las postulaciones, sino aplicar una postergación estratégica en el Senado. El avance legislativo quedará suspendido hasta que la Cámara de Apelaciones del fuero resuelva los recursos presentados por la cúpula de la AFA en la causa penal donde se los investiga por presunta apropiación indebida de aportes, tributos y asociación ilícita fiscal.

En el Ejecutivo evalúan que habilitar los ascensos en este contexto generaría un costo político innecesario, exponiendo los nombramientos en medio de una abierta disputa institucional con la conducción del fútbol argentino.

El freno de los pliegos en el Senado: los antecedentes que complican a Catania y Galván Greenway

La situación de los magistrados quedó bajo la lupa por fallos y actuaciones recientes:

Juan Pedro Galván Greenway: Su pliego quedó especialmente expuesto tras haber dictado una resolución favorable a Tapia en un expediente que investigaba presuntas irregularidades en el manejo institucional de la AFA, lo que encendió luces de alerta en Balcarce 50.





Su pliego quedó especialmente expuesto tras haber dictado una resolución favorable a Tapia en un expediente que investigaba presuntas irregularidades en el manejo institucional de la AFA, lo que encendió luces de alerta en Balcarce 50. Alejandro Javier Catania: Las objeciones se centran en un exhaustivo análisis de sus antecedentes de actuación judicial y presuntos vínculos políticos, evaluados ahora bajo el nuevo escenario de denuncias promovidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Ambos candidatos ya habían atravesado con éxito la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado el pasado 6 de mayo. Los pliegos forman parte del paquete de nombramientos judiciales impulsado por el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques, bajo los expedientes PE. 35/26 (Catania, para la Sala B) y PE. 37/26 (Galván Greenway, para la Sala A). Sin embargo, fuentes parlamentarias confirmaron que no hay fecha prevista para su tratamiento en el recinto y que el futuro de los dictámenes carece de definición política.

Cámara Penal Económica: cómo afecta la parálisis del tribunal en la causa contra la AFA

La dilación de los nombramientos profundiza la parálisis de un tribunal estratégico para los delitos financieros. Actualmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico opera con una integración mínima histórica: solo el juez Roberto Hornos y la jueza Carolina Robiglio conforman las Salas A y B, respectivamente, arrastrando una gran cantidad de vacantes sin cubrir.

Paradójicamente, serán Hornos y Robiglio los encargados de resolver la apelación clave de Tapia y Toviggino. El binomio que conduce la AFA se encuentra procesado en el juzgado de primera instancia de Diego Amarante, en una causa por apropiación indebida de recursos de la seguridad social que recientemente sumó sospechas de asociación ilícita fiscal y uso de facturación apócrifa tras una ampliación de denuncia de ARCA.

La decisión de congelar los ascensos coincide con un fuerte endurecimiento de la estrategia de la gestión de Javier Milei contra la estructura de la calle Viamonte, que incluyó en las últimas semanas la designación de veedores públicos en la AFA y la Superliga, además del traspaso de múltiples expedientes al fuero federal. Mientras la batalla judicial se recalienta, la Casa Rosada optó por administrar los tiempos institucionales y congelar las vacantes en los tribunales superiores.