Huincul se entusiasma con industrias en el desierto

El predio destinado a la radicación de industrias no tiene servicios y la conectividad es irregular

Plaza Huincul se integró al proceso provincial de desarrollo de parques industriales como parte de una estrategia que apunta a ordenar el crecimiento productivo y atraer inversiones.

El avance se inscribió en la apertura de sobres de los concursos de antecedentes para elaborar proyectos ejecutivos y master plan en Añelo, Zapala, Plaza Huincul y el sector Z1 Sur de Neuquén, lo que constituyó el primer paso formal del proceso.

Desde el municipio señalaron que hasta ahora el parque industrial era apenas un cartel sin servicios, por lo que el inicio del estudio marcó un punto de inflexión en la planificación territorial.

La iniciativa se alineó con una hoja de ruta provincial que busca consolidar a Neuquén como polo productivo y promover la diversificación de la matriz económica.

Un proceso con alcance provincial

En total se presentaron 14 propuestas técnicas, con seis destinadas a Neuquén y Zapala y ocho orientadas a Plaza Huincul y Añelo, lo que reflejó el interés del sector privado en estos desarrollos.

Los concursos se llevaron adelante a través de Fiduciaria Neuquina SA, por cuenta y orden del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria, con un plazo de ejecución de 180 días corridos para cada proyecto.

Los futuros master plan definirán lineamientos técnicos, ambientales y urbanísticos, incorporando criterios de eficiencia energética, sustentabilidad y compatibilidad con el entorno urbano.

Este esquema de planificación permitió establecer una base común para el crecimiento ordenado de los parques industriales en distintas ciudades de la provincia.

La escala del parque y su ubicación estratégica

El parque industrial de Plaza Huincul cuenta con una superficie total de 469 hectáreas, una dimensión que habilita un desarrollo industrial de escala regional.

Esa extensión permite proyectar la radicación de múltiples emprendimientos productivos y logísticos, con capacidad para generar impacto económico sostenido en el tiempo.

El intendente Claudio Larraza remarcó que la localidad ocupa una posición estratégica en relación con áreas clave de producción de gas no convencional de Vaca Muerta.

Entre esos sectores mencionó Las Tacanas, Aguada Villanueva y Meseta Buena Esperanza, lo que refuerza el perfil energético e industrial de Huincul.

Empleo, servicios e industria

El jefe comunal sostuvo que el desarrollo del parque constituye uno de los ejes centrales de la gestión municipal, con foco en la generación de empleo local.

En ese marco, recordó que 918 jóvenes participaron de instancias de capacitación laboral en la ciudad como parte de una política de formación vinculada al empleo industrial.

Larraza destacó además el trabajo conjunto con el gobierno provincial para dotar al predio de servicios esenciales como gas, agua y energía eléctrica.

Finalmente, confirmó que una empresa manifestó su decisión de radicarse en el parque, un dato que refuerza las expectativas de ocupación productiva del predio.