IDEA: «En Argentina tenemos que hablar de las transiciones energéticas, en plural y sin antagonismos»

Los titulares de IDEA, Roberto Murchison y Daniel González, plantearon que Argentina debe diseñar su propia transición energética y no centrarse en una receta única.

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) reunió ayer en Neuquén a gran parte de los máximos dirigentes de las empresas energéticas del país para debatir un tema más que particular: la transición energética hacia fuentes menos contaminantes. Un punto sobre el que los titulares de la entidad no solo remarcaron que Argentina necesita pensar en plural las transiciones, y no amoldarse a una receta única, sino en el que también advirtieron que «era necesario dar el debate porque el tema se viene abordando con mucha superficialidad».

En diálogo con Energía On, el presidente de IDEA, Roberto Murchison, y el director ejecutivo del organismo empresarial, Daniel González, quienes explicaron que «lo que tenemos en IDEA es la capacidad de hacernos un lugar de encuentro, de traer a todos los CEOs y tener a las personas correctas para hablar con conocimiento y con mucha transparencia sobre dónde realmente nos aprieta el zapato en cuánto a transición energética».

En ese sentido, Murchison destacó que «en los últimos años vemos que hay muchas discusiones en Argentina que se terminan polarizando, una típica es mercado interno o exportación, cuando es y exportación. En este caso también hay un riesgo de polarizar entre energías renovables o hidrocarburos y nosotros queremos sacar esas polaridades«.

Para González «la única manera de hacer una transición es con «y», porque hay mucho que no conocemos. Tratar de hacer apuestas tremendamente excluyentes de otras cosas hoy es muy riesgoso, porque no sabemos el tiempo del cambio, no sabemos cómo evolucionan las tecnologías».

Y remarcó que «en Argentina tenemos la ventaja de que tenemos todos los recursos. Entonces no hay que estar diciendo tenemos que seguir explotando petróleo y gas porque no tenemos otra cosa. Tenemos que seguir explotándolo porque está la oportunidad, pero además tenemos los recursos del viento, solares, biocombustibles. Si la conclusión del evento es que esto es «y», ya ganamos el partido».

El presidente del Grupo Murchison consideró que «vemos que una cosa que se acentuó en la pandemia es cómo en lo económico se ve no hay soluciones que abarquen todo, no hay en la Argentina un traje que se adapte a las medidas que sirvan para distintos sectores de la economía. En la transición energética, es transiciones en plural, porque no hay un traje a medida que le cabe a todos los países».

Y explicó que «todos los países parten de un punto distinto, tienen costos de cada fuente de energía distinta y tienen una situación económica distinta. Por eso es muy bueno debatir qué es lo que quiere hacer Argentina, que tendrá que copiar algunos modelos del mundo pero claramente va a hacer un traje a medida de la Argentina».

El exCEO de YPF, González, contó además que desde IDEA se escogió realizar este debate sobre el futuro de la energía de Argentina en Neuquén con un doble propósito: por un lado «porque desde el directorio de IDEA siempre se ha buscado ser más federales».

Pero también porque «Neuquén es hoy el lugar donde se produce la mayor cantidad de energía de Argentina y es el lugar correcto» para dar el debate.

La cita reunió a los principales referentes de empresas productoras de hidrocarburos, del segmento de las refinerías, del transporte de gas y el procesamiento de sus derivados, pero también de las principales empresas del sector de las energías renovables, las que apuestan a desarrollos en el litio y el hidrógeno y los gobiernos de Neuquén y Nación. Pero una de las grandes conclusiones de las charlas fue que la transición energética tiene algunos serios riesgos por delante en el país.

«Un riesgo que tenemos es que lo que querramos que ocurra en el 2030 tenemos que empezar a discutirlo ahora. Porque el riesgo es que no logremos los consensos y alinear políticas de Estado, las inversiones, el desarrollo de know how y demás en tiempo y forma para formar parte de la solución a esa transición», alertó Murchison.

Mientras que González planteó que «hoy la transición ya no es un tema tabú ni hay terraplanistas. Hoy los obstáculos tienen que ver con si están las condiciones dadas para que se realicen las inversiones, si hay continuidad, si la macroeconomía se vuelve a ordenar».

Ya que enfatizó que «ese tipo de cosas te pueden atrasar, porque -la transición- es una oportunidad enorme pero requiere inversiones y si no están las condiciones dadas no se pueden realizar».

Un punto sobre el que el presidente de IDEA agregó que «la guerra puso sobre el tapete la importancia de tener seguridad energética. En el corto y mediano plazo es claro que en Argentina está en el desarrollo de los hidrocarburos y en el largo plazo el país tiene un gran potencial en las renovables, por eso hay que desarrollar las dos cosas, por eso es hidrocarburos y renovables».