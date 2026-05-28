Neuquén se ubicó entre las provincias que lograron una suba en la venta de combustibles durante abril 

Neuquén se destacó con una suba del 3,08% en la venta de combustibles. Foto gentileza.

En un escenario nacional donde la venta de combustibles continúa mostrando señales de desaceleración, Neuquén logró diferenciarse y consolidó uno de los mejores desempeños del país. Según el relevamiento de la Secretaría de Energía elaborado sobre datos aportados por las compañías petroleras, la provincia registró en abril una mejora interanual del 3,08 por ciento en el expendio de combustibles al público.

La provincia quedó entre las pocas jurisdicciones que lograron crecer en el expendio interanual de combustibles. El avance estuvo impulsado por el sostenimiento de los productos premium y el liderazgo de YPF en el mercado nacional.

El dato adquiere relevancia porque el mercado nacional acumuló su tercer mes consecutivo de caída. Durante abril se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos en todo el país, frente a los 1.365.814 despachados en el mismo mes de 2025, lo que representó una baja del 2,38 por ciento.

En ese contexto, Neuquén integró el reducido grupo de provincias que lograron sostener una evolución positiva de la demanda, junto con San Juan y Tucumán. El desempeño provincial volvió a reflejar la fuerte dinámica económica vinculada al desarrollo energético y la actividad de Vaca Muerta.

El dato surge en un contexto nacional marcado por la retracción del consumo. Foto gentileza surtidores.

El informe también mostró una consolidación de las variedades de mayor calidad dentro de la estructura de consumo. A nivel nacional, la nafta premium registró un crecimiento interanual del 0,76 por ciento, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó 5,85 por ciento.

La tendencia marca un cambio gradual en los hábitos de consumo, con mayor participación de combustibles premium frente a las variedades tradicionales. En contraste, la nafta súper cayó 1,63 por ciento y el diésel Grado 2 retrocedió 9,96 por ciento.

Pese al escenario general de retracción, las cifras muestran que los segmentos de mayor valor agregado continúan sosteniendo el movimiento del mercado y mantienen niveles de demanda positivos.

YPF fortaleció su liderazgo

Otro de los datos destacados del relevamiento fue el desempeño de YPF, que consolidó su posición como líder del mercado y se convirtió en la única gran petrolera con crecimiento interanual durante abril.

La compañía alcanzó los 746.648 metros cúbicos comercializados en todo el país y mostró un incremento del 1,79 por ciento frente al mismo período del año anterior.

Mientras tanto, otras empresas del sector registraron retrocesos en sus volúmenes de venta. Shell cayó 8,58 por ciento, Axion Energy disminuyó 3,89 por ciento y Puma Energy presentó la baja más pronunciada entre las principales firmas, con una contracción del 10,61 por ciento.

En este escenario, Neuquén volvió a posicionarse entre las provincias más dinámicas del país, respaldada por la actividad hidrocarburífera y por una demanda que continúa mostrando mayor resiliencia que el promedio nacional.