Impulso a Vaca Muerta: San Antonio Internacional y Precision Drilling anunciaron una alianza estratégica
La firma incorpora tecnología de punta para el servicio de perforación. Contribuye al aumento de la producción, la competitividad del shale argentino y la creación de empleo calificado.
La empresa San Antonio Internacional junto a Precision Drilling Corporation anunciaron el acuerdo de su nueva alianza estratégica, que busca el desarrollo conjunto de oportunidades en el segmento de perforación no convencional en Argentina. Ambas empresas cuentan con una basta trayectoria en servicios petroleros en el país y a nivel mundial.
El acuerdo combina la capacidad operativa, logística y el profundo conocimiento local de San Antonio Internacional, con la tecnología de clase mundial, los rigs de alta performance y la experiencia internacional de Precision Drilling. Las firmas buscan crear una plataforma única para atender las crecientes demandas del desarrollo energético argentino, especialmente en Vaca Muerta.
Como primer paso operativo de esta alianza, San Antonio Internacional pondrá la tecnología de Precision Drilling a disposición de sus clientes en sus equipos actuales. Esta alianza resulta clave para impulsar la perforación no convencional en Argentina.
“Esta alianza marca un hito estratégico para San Antonio Internacional. Nos posiciona con tecnología de última generación, fortalece nuestra propuesta de valor y consolida nuestra proyección de crecimiento en el segmento no convencional” comentó Nicolás Ziperovich, CEO de San Antonio.
“Argentina representa una oportunidad estratégica de primer nivel a nivel global. Junto a San Antonio Internacional encontramos un socio con conocimiento local, solidez operativa y una cultura de excelencia compatible con nuestros estándares internacionales”, destacó Shuja Goraya, Presidente Internacional de Precision Drilling.
