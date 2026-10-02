La minería suma un nuevo proyecto al RIGI: aprobaron la inversión de US$4.000 millones de Glencore en Agua Rica

Para Glencore la aprobación constituye un hito para una inversión de largo plazo. Foto gentileza.

Glencore anunció la aprobación del Proyecto Agua Rica para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una incorporación que, según informó la compañía, brinda previsibilidad para una inversión de capital estimada en US$4.000 millones.

La empresa señaló que el ingreso al régimen fortalece el potencial de Catamarca para generar empleo, ampliar su red de proveedores y promover oportunidades de desarrollo local. La aprobación también aporta un marco de estabilidad para avanzar en la evaluación, el financiamiento y el desarrollo del proyecto.

El avance está sujeto al cumplimiento de las distintas etapas técnicas, ambientales y regulatorias aplicables. Para Glencore, la aprobación constituye un hito para una inversión de largo plazo en Argentina y permite avanzar con la evaluación del desarrollo de Agua Rica.

El anuncio se produce mientras la compañía también avanza con la reactivación de Alumbrera, cuya primera producción está prevista para el segundo semestre de 2027. El reinicio del yacimiento forma parte de la estrategia para aprovechar la infraestructura existente y facilitar el desarrollo de Agua Rica.

Agua Rica es un proyecto minero de gran escala ubicado en Catamarca, con recursos minerales estimados e indicados de aproximadamente 1.200 millones de toneladas de mineral. El yacimiento contiene cobre, oro, plata y molibdeno.

De acuerdo con los datos difundidos por Glencore, los recursos presentan leyes medias de 0,47% de cobre, 0,20 gramos por tonelada de oro, 3,40 gramos por tonelada de plata y 0,03% de molibdeno.

El desarrollo prevé utilizar las instalaciones de procesamiento de Alumbrera, ubicadas a unos 35 kilómetros de la mina de Agua Rica. La integración de ambos activos da lugar al proyecto MARA, que busca aprovechar la infraestructura y la experiencia operativa asociadas a Alumbrera.

La compañía espera que el proyecto alcance una producción promedio de más de 200.000 toneladas de cobre concentrado por año durante sus primeros diez años de operación.

Actualmente, MARA emplea alrededor de 2.000 personas, de las cuales la mayoría pertenece a la fuerza laboral de Catamarca. Durante la etapa de construcción, Glencore estima que el proyecto podría alcanzar un pico de 3.500 trabajadores.

Para la empresa, el reinicio de Alumbrera es un facilitador para el desarrollo de MARA, debido a la experiencia acumulada, la logística y la preparación operativa previa, además del uso de infraestructura existente para procesar el mineral proveniente de Agua Rica.

Una inversión de largo plazo

Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, destacó la aprobación del RIGI como un hito para Agua Rica y vinculó el proyecto con la estrategia de crecimiento de la compañía en el mercado del cobre.

“El RIGI proporciona la certeza fiscal y regulatoria necesaria para comprometer capital de esta magnitud”, señaló el ejecutivo.

Pérez de Solay también destacó el acompañamiento de las autoridades nacionales y de la provincia de Catamarca durante el proceso de aprobación. En ese marco, señaló que la reanudación de Alumbrera y los planes para El Pachón forman parte del crecimiento del cobre de Glencore en Argentina.

Según planteó el ejecutivo, el desarrollo de estos proyectos apunta además a generar empleo calificado, profundizar las cadenas de suministro locales y aportar producción de cobre en un contexto de crecimiento de la demanda vinculada a la transición energética.