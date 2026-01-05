La transición energética ya está en marcha: La Rioja se posiciona como referente del desarrollo verde en Argentina

Parque Arauco concentra el principal polo de generación renovable de la región y proyecta a La Rioja como referente latinoamericano en energía limpia.

La Rioja cerró el año con un reconocimiento clave para su estrategia de desarrollo: fue ubicada en el primer puesto del ranking del “Inversor Verde” del Norte Grande argentino, un indicador que mide la capacidad de las provincias para atraer inversiones vinculadas a energías renovables y proyectos sostenibles. El informe fue elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y analizó de manera integral el desempeño de las diez jurisdicciones que integran la región.

El estudio evaluó un total de 35 indicadores organizados en tres grandes dimensiones: facilidad para invertir, seguridad institucional y sostenibilidad ambiental y productiva. En ese marco, La Rioja se destacó por mostrar un equilibrio poco frecuente entre previsibilidad normativa, condiciones económicas favorables y una agenda pública alineada con la transición energética, factores clave para la llegada de inversiones de largo plazo.

Cuadro del análisis realizado por la UNSAM.

Uno de los pilares centrales de este posicionamiento es el crecimiento sostenido del Parque Arauco, considerado hoy uno de los polos energéticos más importantes del país. Con 101 aerogeneradores en funcionamiento y una capacidad instalada de 150 megavatios conectados al Sistema Argentino de Interconexión, el parque eólico riojano se consolidó como un actor estratégico dentro de la matriz energética nacional.

A esta infraestructura se suma la reciente inauguración de nuevas etapas eólicas y el avance de las obras del Parque Solar Arauco I, que incorporará 50 megavatios adicionales. La combinación de ambas tecnologías permitirá que el complejo se transforme en uno de los primeros parques híbridos solar-eólicos de Argentina y de los más relevantes de América Latina, un hito que refuerza el liderazgo regional de la provincia.

El desempeño de Parque Arauco también fue reconocido a nivel nacional. Durante 2025, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) lo ubicó entre los parques más eficientes del país, un indicador que no solo mide capacidad de generación, sino también confiabilidad operativa y aporte efectivo al sistema eléctrico.

Resultados y desbalance

Según el informe de la UNSAM, mientras otras provincias del Norte Grande presentan resultados desbalanceados, con fortalezas económicas pero debilidades institucionales, o avances ambientales sin respaldo productivo, La Rioja logró destacarse por su consistencia general. En el ranking final, el podio se completó con Jujuy y Corrientes, aunque fue la provincia riojana la que alcanzó el mejor desempeño global.

Otro aspecto valorado por los investigadores fue el marco fiscal. El estudio incorporó un Índice de Competitividad Fiscal Verde, que analiza los incentivos impositivos provinciales, especialmente en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, destinados a actividades de la economía verde. La Rioja obtuvo una evaluación positiva por ofrecer reglas claras y estables, un elemento decisivo para pymes y grandes proyectos vinculados al desarrollo sostenible.

El Índice de Competitividad Fiscal parte de identificar las alícuotas de Ingresos Brutos por códigos de actividad (nomencladores), para un contribuyente modelo PyME no minorista. Esas alícuotas se promedian dentro de cada sector para obtener promedios simples sectoriales y, luego, el índice final surge de un promedio ponderado de esos sectores. En esta sección presentamos los promedios simples por sector y provincia.

Dentro del ecosistema energético provincial también se destacan iniciativas privadas que adoptan criterios ambientales y sociales. En el área de influencia del Parque Arauco, empresas como Kallpa impulsan modelos de minería sostenible y fortalecen su vínculo con las comunidades del Valle del Bermejo mediante programas de educación técnica, participación ciudadana y transparencia institucional, en sintonía con la estrategia oficial de crecimiento verde.

En un contexto global marcado por la transición energética y la relocalización de cadenas de valor, la provincia aparece así como un actor central del Norte argentino. Con una matriz renovable en expansión, políticas públicas consistentes y proyectos de escala regional, La Rioja deja de hablar de futuro y muestra resultados concretos: la transición verde ya está en marcha y la posiciona como referencia nacional en desarrollo sustentable.