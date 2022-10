La verdad sobre la arenera clausurada y por qué no afecta a Vaca Muerta

La clausura no implicó el corte de la operación de la planta. Foto: archivo.

El Juzgado Federal de la ciudad de Gualeguaychú ordenó clausurar el interruptor de la bomba del pozo de agua subterránea de la planta de lavado de arena La República de Cristamine SA. La arenera, ubicada en Ibicuy, continúa en operación según fuentes allegadas a la empresa. La empresa «hoy no tiene clientes en Vaca Muerta«, aseguraron.

Fuentes allegadas a la firma explicaron que aún no tienen acceso a la denuncia pero se sabe que «hay una denuncia ambiental contra toda la extracción de arena en Entre Ríos» que involucra a La República. A parte de esta, se cerró la planta de Aresil, ubicada al costado de la República y a la de YPF «se le están haciendo estudios de agua cada 50 días«, comentaron en diálogo con Energía On.

El viernes la planta fue inspeccionada de forma ocular por técnicos especialistas y las partes involucradas en el tema. A partir de esta medida, el juez federal, Hernán Viri solicitó a la empresa no utilizar los pozos de agua subterránea para lavar el material. Confirmaron que la planta no dejó de operar ya que cuenta con un sistema de recupero de agua y una planta de captación de agua de lluvia.

La medida «complicó la operación pero no la cerró. Te quedás sin una forma de abastecerte para lavar el material pero la planta no está clausurada. Hoy está cargando camiones con normalidad. Lo que se puso fue una faja de clausura al interruptor de la bomba del pozo subterráneo«, aseguraron. Las denuncias fueron hechas por la la Cooperativa de Agua Potable de Ibicuy y por su representante legal, Ricardo Luciano.

En la actualidad, la firma abastece en su mayoría a la industria del vidrio plano y cristalería de envase en el país. Por lo que las consecuencias de lo sucedido se verá en esta industria y no en Vaca Muerta. «Hay contratos con otras operadoras pero no implica ningún riesgo, colapso o intervención del suministro. Si no se logra entender lo que impacta esto, habrá problemas en el abastecimiento de la industria de la alimentación«, aseguraron.

La empresa Cristamine SA tenía una planta de secado de arenas en San Patricio del Chañar, que fue vendida a capitales rusos hace un año. La firma aún continúa abasteciendo de materia prima a esta planta pero «no está más en Vaca Muerta«, marcaron.

Las arenas silíceas que llegan a Vaca Muerta provienen en su mayoría de Entre Ríos y Chubut y en menor medida de Río Negro. Estas cuentan con la dureza y tamaño que se requieren para poder perforar y abrir los canales en la roca madre para dar el paso de los hidrocarburos.