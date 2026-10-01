Adiós a los cuadros: la tendencia que vuelve a las paredes y transforma el living sin hacer obra

Los tapices y textiles decorativos vuelven a ganar protagonismo en las paredes y se perfilan entre las tendencias de decoración para 2027. Aportan textura, color y calidez, y permiten renovar un ambiente sin pintar ni hacer grandes cambios.

Durante años, cuadros, fotografías y espejos fueron las opciones más habituales para decorar una pared vacía. Sin embargo, una alternativa que parecía pertenecer a otra época está regresando con una estética completamente renovada: los tapices.

Los textiles de pared aparecen entre las tendencias que anticipan el rumbo de la decoración para 2027, impulsados por la búsqueda de interiores más cálidos, personales y alejados del minimalismo excesivamente uniforme.

Según destacó Vogue España al analizar las tendencias de decoración para la temporada 2026-2027, los tapices vuelven a ocupar las paredes, pero ahora combinados con interiores contemporáneos y no necesariamente con ambientes clásicos.

Por qué los tapices vuelven a ser tendencia

El regreso tiene mucho que ver con un cambio más amplio en el diseño de interiores. Después de varias temporadas dominadas por paredes blancas, muebles neutros y espacios visualmente despejados, comienza a crecer el interés por ambientes con mayor textura y personalidad.

Y ahí los textiles tienen una ventaja: pueden aportar color, volumen y sensación de abrigo sin necesidad de modificar completamente una habitación.

Un tapiz grande sobre una pared puede convertirse en el punto central del living, mientras que una pieza más pequeña permite sumar textura sobre un sillón, una cómoda o la cabecera de la cama.

Además, absorben parte del sonido y suavizan visualmente los ambientes, especialmente aquellos con muchos materiales duros como cemento, vidrio, porcelanato o piedra.

Cómo son los tapices que se vienen para 2027

El nuevo regreso de los tapices está lejos de limitarse a los tradicionales diseños medievales.

La tendencia incorpora formas abstractas, paisajes, motivos botánicos, figuras geométricas y composiciones inspiradas en la naturaleza.

También aparecen piezas confeccionadas artesanalmente, tejidos gruesos, bordados y textiles con relieve.

Los tonos tierra continúan teniendo protagonismo: terracota, beige, marrón, verde oliva y crudo son algunas de las alternativas que mejor funcionan para quienes buscan una decoración tranquila.

Pero también pueden aparecer azules, bordó, amarillo mostaza o combinaciones más intensas cuando el objetivo es convertir la pared en protagonista.

Dónde colocar un tapiz para renovar la casa

Uno de los lugares donde mejor funciona esta tendencia es detrás del sillón principal del living. Una pieza de gran tamaño puede reemplazar varios cuadros pequeños y generar un punto focal inmediato.

También puede utilizarse:

Sobre la cabecera de la cama , en reemplazo de cuadros.

, en reemplazo de cuadros. En un comedor , especialmente sobre una pared amplia y despejada.

, especialmente sobre una pared amplia y despejada. En pasillos largos , para sumar textura.

, para sumar textura. Sobre una cómoda o aparador , combinado con una lámpara y pocos objetos.

, combinado con una lámpara y pocos objetos. En un rincón de lectura, para hacerlo más cálido.

La clave está en evitar llenar el espacio de elementos. Si el tapiz tiene mucho color o un diseño complejo, conviene que el resto de la pared permanezca relativamente despejado.

Una alternativa para cambiar la decoración sin hacer obra

Otra de las ventajas es que permite modificar considerablemente un ambiente sin pintar, cambiar muebles ni realizar una reforma.

También resulta una opción interesante para quienes viven en una propiedad alquilada y buscan personalizarla sin realizar modificaciones permanentes.

Incluso puede cambiarse según la temporada: textiles más livianos y claros durante primavera y verano y tejidos con mayor textura durante otoño e invierno.

El regreso de los tapices se suma así a una tendencia que comienza a consolidarse de cara a 2027: casas menos perfectas, más cálidas y con objetos capaces de contar una historia.