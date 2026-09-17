Minería en San Juan: Vicuña preveé una inversión de US$ 18.000 millones para la exportación de cobre, oro y plata

El canciller argentino Pablo Quirno mantuvo una reunión de trabajo con el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y el Country Director de la compañía, José Luis Morea, con el objetivo de repasar los avances del plan de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, situados en el norte de la provincia de San Juan.

Durante el encuentro, los ejecutivos y el funcionario nacional analizaron el plan integral de la empresa, que prevé un esquema de inversiones estimado en US$ 18.000 millones para la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata. Del monto total informado, aproximadamente US$ 7.000 millones estarán destinados a la etapa previa a la obtención del primer concentrado de mineral, hito presupuestado para 2030.

La firma Vicuña Corp., conformada mediante la alianza estratégica entre las mineras internacionales BHP y Lundin Mining, opera ambos yacimientos bajo una misma estructura de desarrollo, al tratarse de dos activos vinculados geológicamente dentro de un distrito de gran escala.

Uno de los ejes centrales abordados en la reunión fue el impacto de la reciente aprobación de los Protocolos Adicionales Específicos del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile. Esta normativa bilateral reconoce la condición integrada del emprendimiento entre la provincia de San Juan y la región trasandina de Atacama, fijando reglas de operación, acceso y tránsito en la zona fronteriza.

El avance del proyecto se da en el marco de la adhesión de la compañía al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la figura de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Este esquema establece que la empresa deberá acreditar en sus primeros dos años de operación inversiones en activos computables equivalente al menos al 20% del mínimo requerido, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2028.

En materia de infraestructura energética, el emprendimiento requerirá una demanda inicial de 260 MW para abastecer sus operaciones. Ante este escenario, el ENReGE dio publicidad a la solicitud de acceso al sistema de transporte eléctrico, que prevé la construcción de dos estaciones transformadoras y una línea de extra alta tensión de 167 kilómetros para vincular las estaciones Rodeo y Chaparro.

De manera complementaria, la Secretaría de Energía de la Nación autorizó a la filial argentina de Vicuña a construir, por su propia cuenta y para abastecimiento exclusivo de la mina, una línea de alta tensión de 93 kilómetros que unirá la futura estación transformadora Josemaría con la estación Chaparro.

A los avances del Gobierno nacional y los organismos reguladores se suma el reciente acuerdo firmado con las autoridades de la provincia de San Juan, el cual incluye un compromiso de aporte por US$ 250 millones antes de finalizar el año destinado al financiamiento de obras de infraestructura pública provincial.