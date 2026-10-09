El más grande de San Juan: Genneia inauguró un nuevo parque solar de 129 MW abastecer a la industria y la minería

Genneia, empresa líder en generación de energías renovables de Argentina, inauguró oficialmente el Parque Solar San Juan Sur, el más grande de San Juan: se trata de su cuarto desarrollo en la provincia, sumándose a Ullum I, II y III; Sierras de Ullum y Tocota III. La obra demandó una inversión de 110 millones de dólares y suma 129 MW a la matriz energética.

El nuevo complejo está ubicado en la localidad de Retamito, y se extiende sobre una superficie de 500 hectáreas. Está equipado con 250.000 paneles bifaciales de alta eficiencia. La energía generada será comercializada a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).

El Parque Solar San Juan Sur aportará energía equivalente al consumo de aproximadamente 90.000 hogares y evitará la emisión de cerca de 160.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año. Asimismo, durante su fase de construcción generó alrededor de 300 puestos de trabajo en su pico de actividad.

En números 350 MW es la capacidad instalada que alcanzó Genneia en San Juan a partir de la inauguración del Parque Solar San Juan Sur.

En este marco, la empresa afirmó en un comunicado que la medida profundiza su apuesta de largo plazo por la región de Cuyo, donde ya alcanzó los 800 MW de capacidad solar total.

Asimismo, señaló que se consolida su liderazgo en generación fotovoltaica a nivel nacional, con 7 parques en operación, lo que la posiciona como un proveedor estratégico para la industria y la minería, un sector que requiere suministro confiable, costos competitivos y descarbonización.

El acto de inauguración se llevó a cabo en el parque solar, y estuvo encabezado por el presidente de Genneia, Jorge Brito, y su CEO, Bernardo Andrews. También estuvieron presentes el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, junto a autoridades nacionales, provinciales y destacados referentes del sector energético.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego y el presidente de Genneia, Jorge Brito.

Las autoridades celebraron la inauguración del proyecto

Durante el encuentro, las autoridades celebraron la puesta en marcha de este proyecto estratégico y destacaron el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

Jorge Brito afirmó que «el desarrollo de la Argentina necesita una matriz energética cada vez más robusta, competitiva y sustentable«. Por ese motivó, señaló que desde la firma «asumimos ese desafío con una visión de largo plazo y más de 2.000 millones de dólares invertidos en la última década, que nos permitieron superar los 1,7 GW de capacidad renovable en 9 provincias«.

El ejecutivo agregó que el Parque Solar San Juan Sur es «una nueva muestra concreta de ese compromiso», con el cual se alcanzaron los 350 MW de capacidad instalada en la provincia. «Seguimos fortaleciendo nuestro rol como socio estratégico para el desarrollo de la minería. Argentina tiene una enorme oportunidad para crecer a partir de sus recursos naturales y de una energía cada vez más limpia», apuntó.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego afirmó que la inauguración del nuevo parque es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado. «Que una empresa líder como Genneia continúe invirtiendo y ampliando su presencia en San Juan es una clara señal de confianza en nuestro potencial productivo y en las condiciones que ofrecemos para el desarrollo de proyectos de gran escala», expresó.