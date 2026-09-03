Franco Colapinto con el Rayo McQueen: el divertido blooper en la previa del GP de Monza

Franco Colapinto se encontró con una réplica tamaño real del Rayo McQueen y protagonizó un blooper en la antesala al Gran Premio de Monza. La Fórmula 1 exhibió el icónico auto de Disney como parte de los festejos por el 20° aniversario de la película Cars.

El divertido episodio quedó registrado en un video publicado por las redes oficiales de Alpine. “¡El Rayo McQueen!”, dijo el bonaerense al ver el coche. “Ay, me encantaría manejarlo. Mirá a McQueen. ¿Puedo manejarlo?”, preguntó fascinado antes de que el propio equipo lo invitara a acercarse. Fue en ese preciso instante, mientras observaba los detalles del diseño, cuando el termo lo traicionó y desparramó el agua sobre la pista.

La presencia del famoso personaje animado en el «Templo de la Velocidad» responde a una acción especial de la categoría. La F1 programó una vuelta de honor del Rayo McQueen en Monza y dispuso que el Safety Car oficial de la fecha luzca una decoración exclusiva inspirada en la franquicia de Disney.

A Colapinto se le cayó el agua del termo cuando miraba la réplica (Foto: @AlpineF1Team)

El pilarense arribó a Monza con la polémica sanción sufrida en el Gran Premio de Países Bajos todavía fresca: confirmó que llevará el tema a la reunión de pilotos y que dialogará con los comisarios deportivos.

Aunque aclaró que respeta la decisión y considera el capítulo cerrado, remarcó que sigue en desacuerdo con el criterio aplicado en Zandvoort, donde recibió un drive-through y la quita de tres puntos en su superlicencia.

Colapinto, con mejoras en su Alpine

En el plano estrictamente técnico, Colapinto estrenará este fin de semana el paquete de ocho actualizaciones aerodinámicas que Pierre Gasly utilizó en la fecha pasada. Según las estimaciones de Alpine, las mejoras podrían representar una ganancia superior al medio segundo por vuelta en ciertas condiciones de pista.

El escenario tiene además un componente emocional: fue en Monza donde el argentino debutó en la máxima categoría el 1° de septiembre de 2024 a bordo de un Williams. Hoy regresa consolidado, con contrato renovado para 2027 y como titular indiscutido de la escudería francesa.

¿Qué dijo Colapinto sobre las mejores en su Alpine?

«Este fin de semana será mi primero con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre usó la última vez, y estoy deseando usarlo desde el viernes y correr con él este fin de semana. Este paso parece prometedor y trabajaremos duro para ponernos al día con los cambios lo más rápido posible», expresó el argentino.

Además, Franco hizo un pequeño análisis de cómo podría darse todo el domingo: «Monza será una carrera muy interesante con esta generación de coches; las largas rectas combinadas con zonas de frenado muy fuertes podrían generar mucha acción, así que nos aseguraremos de prepararnos lo mejor posible para obtener un resultado positivo«.

El viernes, en el comienzo de la acción oficial en Monza. Un dato importante es que en Alpine Gasly no estará en la primera práctica libre dado que otorgará su asiento al estonio Paul Aron, tester de la escudería, para seguir cumpliendo con la reglamentación de los pilotos novatos.

Cronograma del GP de Italia (hora argentina)

a actividad en Monza mantendrá el formato de fin de semana tradicional, sin carrera Sprint:

Viernes: Práctica Libre 1 (07:30) | Práctica Libre 2 (11 horas)

Sábado: Práctica Libre 3 (07:30) | Clasificación (11 horas)

Domingo: Carrera a 53 vueltas (10 horas)