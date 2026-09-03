Agencia de viajes, estafas y traición: quién es el argentino detenido por el asesinato del músico y su familia en México

La trama detrás del cuadruple asesinato que conmociona a México suma revelaciones escalofriantes sobre el principal acusado. El empresario argentino Diego Sebastián Rosen (51), detenido por el fusilamiento del músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de tres años y la empleada doméstica, no solo aprovechó su vínculo cercano para ingresar a la vivienda: sobre sus espaldas acumulaba además un tendal de denuncias por presuntas estafas millonarias.

Rosen cayó arrestado junto a un cómplice identificado como Gerardo “N” en un operativo relámpago coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La clave para acorralarlo estuvo en los registros de las cámaras de seguridad del edificio en Atizapán de Zaragoza y en las triangulaciones telefónicas que lo ubicaron en la escena del crimen.

Quién es Diego Sebastián Rosen y cómo era el negocio que compartía con el músico de México

Radicado en territorio mexicano desde hace años, Rosen se presentaba como un Próspero hombre de negocios en el rubro del turismo. Sin embargo, su perfil comercial escondía maniobras financieras opacas que hoy están en la mira de los investigadores:

Agencia de viajes: es el propietario registrado de NOMAD Adventures , una firma dedicada a vender alojamientos y paquetes de experiencias turísticas dentro de México.

es el propietario registrado de , una firma dedicada a vender alojamientos y paquetes de experiencias turísticas dentro de México. La sociedad con el músico: mantenía una alianza comercial directa con Meléndez Ochoa (tecladista de la banda Camilo Séptimo) para la administración de rentas vacacionales.

mantenía una alianza comercial directa con Meléndez Ochoa (tecladista de la banda Camilo Séptimo) para la administración de rentas vacacionales. La traición: esa misma relación socio-comercial fue la herramienta que utilizó para ganarse la confianza de la guardia del complejo residencial e ingresar al departamento sin levantar sospechas ni forzar los accesos.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, confirmó de manera tajante el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

La otra cara del acusado: estafas millonarias a turistas

Tras confirmarse su detención, salieron a la luz múltiples denuncias anónimas de clientes damnificados por su empresa de viajes. Según reveló el medio mexicano Radio Fórmula, Rosen está acusado de haber ejecutado fraude por una cifra cercana a los 400.000 pesos mexicanos mediante cobros por estadías que jamás entregaba.

El modus operandi consistía en proyectar una imagen de solidez comercial amparada en más de 900 reseñas positivas en plataformas digitales para atraer a familias que contrataban vacaciones de lujo:

“Con mi familia íbamos a celebrar una semana en Acapulco por el cumpleaños de mi abuelo y nos defraudaron por una cantidad muy fuerte. Hacemos esta denuncia porque se nos hace algo totalmente injusto”, relató una de las víctimas de la estafa inmobiliaria.

Las autoridades mexicanas avanzan ahora en el cruce de las cuentas bancarias de la sociedad que compartían el argentino y el productor asesinado, convencidos de que una disputa por el manejo del dinero y el trasfondo de los fraudes comerciales fue el detonante de la masacre.