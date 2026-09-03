Estados Unidos hundió en el Pacífico un barco vinculado con una banda narco de Ecuador

La embarcación estaba vinculada con la organización criminal Los Choneros. Foto: @SOUTHCOM.

El ejército estadounidense informó que interceptó y hundió en el Pacífico una embarcación que presuntamente brindaba apoyo logístico en alta mar a la organización criminal Los Choneros, dedicada en Ecuador al tráfico internacional de drogas.

Esta es la segunda operación en menos de una semana contra lanchas en el Pacífico vinculadas con el narcotráfico. El viernes pasado fue la anterior acción similar.

Operación contra embarcaciones entre Ecuador y Estados Unidos

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa marcó que sostiene una guerra contra el narco con apoyo militar de Washington e incorporó a su país al Escudo de las Américas, una iniciativa antidrogas de su homólogo Donald Trump.

El barco «operaba como una estación de reabastecimiento flotante» para la banda Los Choneros, dijo en X el Comando Sur de Estados Unidos.

El mensaje estaba acompañado de un video en el que se observa un helicóptero volando cerca de la embarcación, uniformados que pasan de un bote a otro y luego una gran explosión.

The message is clear: the Americas Counter Cartel Coalition will continue to apply total systemic friction on narco-terrorists. https://t.co/Jno81ZUhYQ — U.S. Southern Command (@Southcom) September 3, 2026

El Comando sur agregó que militares estadounidenses «despejaron el buque sin incidentes» y que los tripulantes «fueron transferidos de manera segura a las Autoridades Ecuatorianas».

«Una vez despejado, las fuerzas de EE.UU. hundieron el buque», señaló.

El miércoles en la Capitanía del Puerto de Manta un grupo de familiares de pescadores buscaban información sobre sus parientes tras perder contacto con ellos.

Sus rostros y reclamos reflejaban la angustia. «Son pescadores, ellos sufren para traer el sustento a nuestras casas, para nuestros hijos. Queremos respuestas, queremos saber de ellos, si están bien», dijo a la AFP Olivia Holguín, hermana del capitán del barco.

Los familiares expresaron que el barco en el que viajaban salió el viernes a cumplir faenas de pesca y que los tripulantes les reportaron haber visto helicópteros y botes militares acercándose a ellos.

La AFP no ha podido verificar si se trata de la misma embarcación.

«Esta espera desespera», comentó molesta Ginger Reyes, al reclamar la falta de atención de las autoridades ecuatorianas.

La organización Human Rights Watch denunció en julio torturas y detenciones arbitrarias en la campaña militar que llevan adelante Ecuador y Estados Unidos.

Además señaló que tres embarcaciones ecuatorianas fueron presumiblemente atacadas por fuerzas estadounidenses entre enero y marzo, lo que fue rechazado por Washington.

AFP